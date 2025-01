Por Roberto García

Informe ambiental: Mauricio Macri ingresó al purgatorio político hace medio año, carece de fecha de salida y ni siquiera sabe si le conviene salir por la puerta del Infierno o por la de las fuerzas del Cielo. Tal vez ambas determinen un mismo y desagradable destino. Una paradoja del limbo. Volvió del Sur para reorganizar sus huestes, apenas por unas horas, pasear a una nieta por Paseo Alcorta y darle prioridad a los sumergidos jóvenes del PRO, quienes igual que los veteranos dudan en acceder al baño de hombres o al de damas. O sea, percibirse alineados al macrismo o saltar a las tentaciones de Javier Milei.

la licitación de la Hidrovía,

pliego que al parecer exhibe numerosos vacíos y direccionado hacia una empresa en la cual no coinciden el ingeniero y la ilustre monarca: es

una de las principales y sordas disidencias

con la Casa Rosada. El dinero manda. Aún en la realeza.

De Cumelén llegó luego de conversaciones sociales e interesadas con la Reina de Holanda (Países Bajos), la compatriota Máxima, a quien le había prometido la cita en un encuentro porteño en el comedor de un club de tenis en Palermo. Ambos se han detenido en un tema común y seguramente solidario:

Un par de conclusiones antes de seguir con la nota: ya nadie considera que Mauricio Macri se vaya a presentar como candidato en la próxima elección capitalina, salvo aquellos con un encefalograma liso. Un bajón para su primo Jorge, esperanzado en esa ayuda. Segundo: el ingeniero esta cada vez más lejos de un acuerdo con el oficialismo, admite con tardanza que el Presidente quiere pero “no los de abajo”, como si “los de abajo” actuaran sin la autorización de Milei. Otra mala lectura. Eso si, rescata su entendimiento con el cortes jefe de Gabinete Guillermo Francos, aunque admite que su influencia no esta de acuerdo con el cargo. O que su función verdadera es anestesiar a Macri.

El viaje y la sesión estratégica en la calle Balcarce como sede dominante, con dirigentes del PRO, revela la voluntad de Macri por conservar la estructura sanguínea del partido, evitar su disgregación y soslayar las promesas de la Libertad Avanza: la zanahoria le llega a los jóvenes y a los mayores, en todo el pais y con seducciones varias. Ya perdió el PRO la consistencia del pasado y ninguno persigue la fe y militancia inútiles de aquel relevante Marcos Peña, quien luego de diversos avatares ahora se ha interesado en experimentos medicinales con hongos, una forma de sentirse bien al margen de sus tareas de asesoramiento turístico y la efimera fama que le reportó el cuchillo clavado en su libro por parte de Santiago Caputo. Para distanciarse aun mas de la realidad, Peña se fue de mochilero, con mujer y dos hijos, a recorrer el sudeste asiático. Hombre de aventuras.

Hasta su aterrizaje en Capital Federl, Macri no ha comentado un presunto dialogo telefónico que seguramente mantuvo con Donald Trump, antes de su cercanía personal, al que debe haber felicitado por su acceso a la Casa Blanca. Hubo respuesta, seguro. Para algunos, esa transmisión existió y ha sido picante en relacion con las autoridades de la Argentina. Aunque el ingeniero preserva una condición en sus critica: apoyare siempre el rumbo económico, en todo caso discutiré ciertos resultados. O la improvisación de borradores y falta de concreción en los anuncios, caso de las privatizaciones anunciadas. No pasa nada, dice. Kaput para su influencia. Varios de estos comentarios se escucharon en una fiesta en Pinamar, del influyente Daniel Angelici, en el barrio La Herradura, a la que acudieron desde un apagado Sergio Massa al ex jugador Carlos Tevez, este ultimo vinculado al binguero en un polémico proyecto de casino en Ingeniero Maschwiz, en el cual participarían otros elementos del PRO (el mutante Diego Santilli, por ejemplo, seria inevitable ya que muchos miembros de la Legislatura le responden para la aprobación, al igual que el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, conocedor de las untuosas ventajas económicas que depararía el juego para su administración). Por supuesto, el vecindario empieza a protestar, pero en estos casos la banca siempre gana.

Todos sabían en la fiesta de la súbita llegada de Macri, en ese tercio de actividad que le concede a la polìtica, y en el propósito de purificar y mantener cerca a los mas fieles del partido. Inclusive, hasta aparta el cáliz de quienes tampoco disponen de un amarre para las próximas elecciones, de Miguel Pichetto a Emilio Monzó. Mas de uno preguntaba por la viabilidad electoral de una rara coalición en la que podrían participar de Horacio Rodriguez Larreta a Martín Lousteau para hacerse notar en el distrito porteño: creen que podria complicarlo mas a Milei que al mismo Macri. Sea Mauricio como jefe en la trastienda o su primo Jorge en el frente publico al cual le preparan —al menos los mensajeros oficialistas de las redes— una serie de imputaciones. Tal vez falsas algunas, pero ciertas otras por el daño que su gobierno le causa a las familias contribuyentes con la suba de los impuestos. Justo frente a un gobierno nacional que los baja, aunque con preferencia para algunos sectores como el agro. Motosierra con precisión de láser.

