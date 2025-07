¿Qué es lo que avanza?

JxC. Carente de profundidad ideológica e intelectual como para hacer realidad

sus propuestas de un gran Truman Show nacional.

Por Sergio Sinay (*)

El peronismo nunca fue un partido, aun cuando formalmente haya construido una fachada de tal. Según la definición de su fundador, repetida hasta el cansancio por sus acólitos, es (o era) un movimiento. Una construcción ideológicamente bonapartista destinada a integrar distintos sectores de la sociedad (obreros, empresarios, gremialistas, artistas, deportistas, etcétera), dándole a cada uno una porción de poder a cambio de usarlos según las necesidades del momento. El poder total queda (o quedaba) a discreción del líder de turno.

La fuerza que se le contrapuso durante décadas, el radicalismo, sí era lo que tradicionalmente se conoce como partido político. Una agrupación que asume la representación de un sector social, en este caso, la alguna vez significativa y extendida clase media en todas sus expresiones, y defiende los intereses de ese sector dentro de la totalidad de la sociedad. Hace tiempo que dejó de serlo y, afectado por una compulsión a las rencillas internas y una creciente obsecuencia oportunista hacia poderes coyunturales, perdió su identidad y se transformó en una triste caricatura de lo que fue y pudo ser.

De Juntos por el Cambio, la otra fuerza que accedió al poder en la Argentina del último siglo, hoy no hay mucho por decir. Siempre constituyó una criatura política invertebrada, una alianza de convicciones tibias, carente de profundidad ideológica e intelectual como para hacer realidad sus propuestas de un gran Truman Show nacional. Se recordará la película del mismo nombre, protagonizada por Jim Carrey y Ed Harris y dirigida por el australiano Peter Weir, en la que el personaje central vive engañado en una localidad en la que todo funciona a la perfección, los vecinos son amables y el verde de los jardines reverbera bajo la luz de un sol espléndido que jamás se oculta, hasta que descubre que todo es una escenografía falsa en la que ha sido manipulado con fines espurios.

Queda el libertarismo, desde hace un largo año y medio, la nueva y sorpresiva estrella en el horizonte del poder. No es un movimiento, no es un partido, no es una alianza gestada en el tiempo que integra y complementa sectores sociales y corrientes de pensamiento diversos amalgamándolos en una visión común. ¿Qué es, entonces? A la luz de los hechos, a lo que más se parece es a una secta.

En su primera acepción el Diccionario de la Lengua define secta como “doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo”. En su forma y funcionamiento una secta es un grupo que responde a un líder carismático, quien se presenta como figura mesiánica providencial, a la que, dentro de una estructura jerárquica y vertical, no se cuestiona ni discute. Ese gurú tiene un perfil narcisista y generalmente aglutina a sus fieles bajo la promesa de un futuro idílico (o la recuperación de un pasado incomprobable), o de la lucha contra odiosos enemigos imaginarios, cuyos rostros, formas e intenciones varían según el momento. Los adeptos, como explica el filósofo, teólogo y psicólogo uruguayo Álvaro Daniel Farías Díaz en su libro Sectas y manipulación mental, suelen ser personas de baja autoestima, altos niveles de ansiedad, depresión u odio acumulado contra quienes consideran causantes de sus frustraciones. Las sectas son endogámicas, sus gurúes e integrantes exhiben altos grados de paranoia, los integrantes viven bajo la sombra de la sospecha y hay duros castigos para quienes se apartan de la devoción y los rígidos ordenamientos. “Los fanáticos crean un ensueño y lo convierten en el paraíso de su secta”, decía el célebre poeta romántico inglés John Keats (1795-1821). El despertar, que siempre ocurre como bien lo demuestra la historia de las sectas, nunca es plácido.

(*) Escritor y periodista

