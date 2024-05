CRÍTICAS DE MEMORIA ACTIVA / «EL BUSTO DE MENEM, UN ACTO DE CONMEMORACIÓN DE LA IMPUNIDAD»

La agrupación dijo que el expresidente es responsable de

que “no tengamos verdad ni justicia”. Se sumó al repudio

la nieta del exmandatario

Javier Milei junto al busto de Carlos Menem. (Foto/NA)

Nacionales - La agrupación de familiares de víctimas del atentado contra la AMIA Memoria Activa consideró que la colocación del busto de Carlos Menem en la Casa Rosada es “un acto de conmemoración de la impunidad”.

Mediante posteos en las redes sociales, la organización condenó el homenaje que le realizó en la víspera el gobierno de Javier Milei, quien incluso se emocionó al leer un discurso durante el acto.

“El busto de Menem, un acto de conmemoración de la impunidad”, encabezó el posteo Memoria Activa.

“Condenamos este vergonzoso acto respecto del responsable de no prevenir ni asumir su responsabilidad política para que se investiguen seriamente los atentados en la Embajada de Israel y la AMIA, y se llegue a la verdad”, sostiene el texto.

“Durante años, lo querellamos por su evidente participación en el desvío de la investigación y posterior encubrimiento”, recordaron.

En ese contexto, la agrupación reflexionó que “parece que no alcanza con que haya muerto impune y ahora se lo reivindica, cuando es uno de los mayores responsables de que hoy no tengamos ni verdad ni justicia”.

Las críticas de Antonella Menem

En similar sentido se pronunció, también en redes sociales, Antonella Menem, nieta del expresidente e hija de Carlos Menem Jr., también fallecido.

En la red social Instagram, Antonella dejó un fuerte posteo en el que señaló que no es correcto "gastar plata en algo así" y además expresó que no pidieron su autorización para la colocación de la figura en Balcarce 50.

Los comentarios se dieron a conocer despupés del acto en el que Milei estuvo acompañado por Eduardo, Zulemita y Martín Menem, entre otros familiares, allegados y excolaboradores de quien fuera presidente de la Argentina entre 1989 y 1999.

"Primero como nieta opino que no me parece correcto gastar plata en algo así, para recordar está la mente. En segundo lugar somos 4 los que tenemos que autorizar si queremos que esté o no el busto de mi abuelo no una", empezó la hija de Carlos Menem Jr.

"Tercer lugar creo que el pueblo tiene que decidir si les parece gastar plata en esto o si están de acuerdo los familiares de Río Tercero, embajada de Israel o la AMIA", continuó, a lo que que también se sumaron críticas de la comunidad judía. Asimismo, se refirió al atentado y sumó: "Saco el atentado hacia mi padre porque yo perdoné a mi abuelo, no lo culpo de nada de todo esto porque estaba en el mandato por ende todo el peso cae en él".

Por último, la nieta de Carlos Menem sentenció en contra de Javier Milei: "Creo que es una falta de respeto para los que no tuvieron justicia, muchos o todos culpan a mi abuelo entonces que hagan esto es seguir echando leña al fuego y generan más mal a las personas que hoy en día siguen sufriendo la pérdida".

Informe: NA, agencias y Agensur.info