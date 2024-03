A pesar de que Javier Milei anunció que dejará sin efecto

el aumento salarial del Poder Ejecutivo, la oposición

lo criticó con dureza

Javier Milei

Nacionales - El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció este sábado que dejará sin efecto el aumento del 48% para el personal del Poder Ejecutivo y apuntó contra la ex presidenta Cristina Kirchner por haber firmado un decreto que estipuló que los cargos políticos debían cobrar más que los empleados de la Administración pública.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, expresó el mandatario nacional en redes sociales.

En esa línea, el Presidente aseguró: “Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos”.

“Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido”, sostuvo el jefe de Estado.

Sin embargo, a pesar de que Milei habló de “aumento automático”, el decreto 206 es una homologación de esos incrementos y fue firmada tanto por el Presidente como por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Duras críticas de la oposición

La legisladora porteña por Confianza Pública Graciela Ocaña, escribió un fuerte mensaje ya que niega que el Presidente recién se haya enterado de los “aumentos automáticos”. “¿El Presidente nos quiere hacer creer que no se da cuenta que recibe 50% más de su sueldo? ¿Ninguno de funcionarios, ni siquiera su hermana que integra el Gobierno, le avisó?”, preguntó la legisladora.

“RECIÉN cuando se hace público toma medidas. Milei: ¡dejate de joder! Al final: ¿Ni vos ni tus funcionarios LA VEN? Los únicos que integran “la casta” que venías a ajustar son la clase media, los jubilados y asalariados”, lanzó.

Luego, le respondió a un usuario que había afirmado que fue un “error” y luego el Gobierno dio marcha atrás. “Es como que te robaste algo, te descubrieron y lo devolvés. Lo grave es que los dos decretos fueron firmados por el Presidente. Uno que excluye del aumento a los funcionarios y 30 días después uno que los incluye. Eso es lo que tiene que explicar. Por qué lo cambio. ¿O no lo vio?”, agregó en ese sentido.

En tanto, el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Tetaz le recordó a Milei por su firma en la homologación del aumento. “Estimado Presidente, me alegro que esta vez la demagogia les haya salido por la culata, pero no se haga el sorprendido, que la extensión del aumento a los cargos políticos está en el artículo 4 del Decreto que usted firmó”, escribió Tetaz en redes sociales.

La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio publicó: “Se aumentó, con SU firma pero con la $$$ de “los pagadores de impuestos”, el 50% del sueldo en medio de una recesión económica que usted mismo provocó. Es burro porque no lee lo que firma o cobarde porque no se hace cargo. Lo prefiero cobarde”.

Luego, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman también apuntó contra el Presidente por los aumentos en las dietas del Ejecutivo. “¿Yo, señor? ¡Sí, señor! ¡No, señor! Pues entonces, ¿Quién lo hizo?”, escribió la legisladora en referencia a que Milei firmó la homologación de los incrementos y después afirmó que “recién” se enteró a raíz de un decreto de Cristina Kirchner.

También la expresidenta Cristina Kirchner le respondió: “Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48%”.

En ese sentido, envió una ácida respuesta. “¿Y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”, cerró.

Informe: NA, LN, agencias y Agensur.info