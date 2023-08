FUERTE APOYO DE MAURICIO MACRI A PATRICIA BULLRICH POR «SUS VALORES, SU CORAJE, SU FIRMEZA Y SU HONESTIDAD»

El expresidente destacó la “experiencia en la función

- El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, le brindó nuevamente su apoyo a Patricia Bullrich, de cara a las elecciones 2023, y en medio de versiones de un posible acercamiento del ex mandatario al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

“Sus valores, su coraje, su firmeza, su honestidad, el apoyarse y respaldarse en un equipo que tiene experiencia, que ya estuvo. ¿Sabés lo que es lidiar con un Estado lleno de talibanes de La Cámpora? Lo vivimos nosotros, y gobernar frente a tantos intereses mafiosos, que se van a enfrentar a cualquier cambio”, dijo Macri sobre la aspirante a Jefa de Estado de Juntos por el Cambio, en diálogo con LN+.

Y agregó: “Patricia lo echó a Moyano de Ezeiza, que quería apropiarse de Ezeiza. Nos bancamos el ataque virulento contra la Gendarmería, acusándola de hacer desaparecer a Maldonanado, y no dio un paso atrás. Y sostuvo la Gendarmería porque estaba combatiendo el narcotráfico exitosamente, echándolo del país. No como ahora que no solo han soltado los presos, le han devuelto la comunicación en las cárceles para que organicen todo su delito que quieran. sino que también han permitido que el narco se despliegue por todo el país”.

Además, puso a Bullrich por encima de la imagen de Milei, producto de su experiencia en la función pública. “Ese valor es fundamental, con respeto a los que han votado a los libertarios, pero hay una experiencia de cómo enfrentar, porque a pesar de que esté en retirada el kirchnerismo, no es fácil lidiar con esa maraña de cosas con las que te tenés que enfrentar”, sostuvo el referente del PRO.

El análisis de Fernández Meijide

La exsenadora de la Argentina y referente de los Derechos Humanos, Graciela Fernández Meijide, realizó su análisis este domingo sobre el resultado de las PASO 2023, que tuvo como ganador al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei.

“Hay un sector al que le encanta la palabra ‘libertad’. Y Milei desde el punto de vista político no es liberal, es conservador con tendencia al autoritarismo”, manifestó la dirigente política, en comunicación con radio Mitre.

Además, sostuvo: “Me puedo imaginar un país gobernado por Milei, pero lo detesto. Yo puedo oler de lejos lo que es el autoritarismo”.

“No hay una explicación política para la cantidad de personas que lo votaron, más que el hartazgo. ¿Qué cosas dijo que nos favorezcan?”, agregó.

Asimismo, Fernández Meijide criticó la posición que tomó el frente opositor Juntos por el Cambio, de cara a la interna. “El primer gran error de Juntos por el Cambio fue no haber ido juntos todos, en serio. Ahí hubo responsabilidad de varios referentes. Bullrich, Larreta y también Macri”, dijo.

Y diferenció a la candidata de Juntos por el Cambio del economista libertario. “Patricia (Bullrich), en comparación con Milei, tiene respeto por las instituciones, porque siempre siguió la línea que te marcan las organizaciones democráticas. Entiende que hay reglas de la política que se construyeron durante muchos años, porque había una visión a dónde ir”, explicó.

