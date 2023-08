EL PAPA DESIGNÓ A EUGENIO ZAFFARONI EN UN ORGANISMO PARA INVESTIGAR Y PROMOVER DERECHOS SOCIALES

El exjuez de la Corte Suprema formará parte de un instituto

que funcionará dentro de la Pontificia Academia de

las Ciencias Sociales

Eugenio Raúl Zaffaroni

Mundo / Nacionales - El papa Francisco nombró al exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni en un nuevo organismo para la investigación y promoción de los derechos sociales.

Se trata del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales "Fray Bartolomé de las Casas", creado este viernes por el Sumo Pontífice.

El exmagistrado, que luego de su paso por el máximo tribunal se desempeñó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el período 2016-2022, fue designado para integrar la Junta Académica Fundadora del mencionado organismo vaticano entre 2023 y 2028.

Junto a él también fueron nombrados el profesor de globalización y educación argentino radicado en Estados Unidos Marcelo Suárez Orozco y el filósofo ítalovenezolano Alberto Filippi.

El instituto tendrá "finalidades académicas, docentes y de formación sobre la temática de Derechos Sociales, migración y colonialismo" y funcionará en el ámbito de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.

Los nombramientos fueron establecidos a través de la publicación de un quirógrafo: ese documento también dio a conocer que otros dos argentinos también ocuparán cargos en la estructura eclesiástica.

El Santo Padre estableció que el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), originado en 2017 en un encuentro regional en Buenos Aires y luego creado formalmente en 2019 por el exarzobispo primado de la Argentina, sea considerado Asociación Privada de Fieles con carácter internacional.

Para el período 2023-2028, Francisco designó como presidente de COPAJU al juez Roberto Gallardo, quien el año pasado había tenido un momento de protagonismo nacional cuando había ordenado al Gobierno porteño que retirara el vallado montado en las inmediaciones del departamento de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el barrio de Recoleta.

Además, el Papa también ubicó como secretario del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana al también juez argentino Gustavo Daniel Moreno.

El resto de la estructura de COPAJU quedó integrada por la brasileña Ana Algorta Latorre, como vicepresidenta; y la colombiana María Julia Figueredo Vivas, la estadounidense Tamila Ipema, el chileno Daniel Urrutia Laubreaux y la peruana Janet Tello Gilardi, como vocales.

Quién es Zaffaroni

Eugenio Zaffaroni, de cercanía con el kirchnerismo, actuó como juez durante la última dictadura militar y, como relató el propio Zaffaroni ante la CONADEP, “sabíamos que se estaba secuestrando gente. Ahora, cuál era su destino o qué pasaba con la gente secuestrada fue lo que en líneas generales me enteré en el extranjero en 1978”. El exdiputado Rodolfo Terragno, dijo, al respecto, que “era muy grave que un juez conociera hechos de privación ilegal de la libertad y no hiciera nada porque no se imaginaba qué hacían con los secuestrados”.

Fue designado duran te el gobierno de Néstor Kirchner como ministro de la Corte Suprema de Justicia y tras su renuncia, formó parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Hace poco, pidió el indulto de Cristina Kirchner y expresó que la decisión de la Justicia federal de condenar a la ex Presidenta, representa "una situación catastrófica".

"Si la vicepresidenta es condenada, el único recurso que va a quedar, por duro que sea, no será otro que un indulto presidencial. Es conveniente pensar el indulto como último recurso para que la Democracia preservada pueda intentar la restauración de la República", había dicho en La García por AM 750, antes de que la expresidenta sea responsabilizada en el marco de la Causa Vialidad.

"A Cristina no se le puede exigir nada, es una mujer que ha dado todo. Se ha ganado muy legítimamente su posición en la historia. Ha sido maltratada en todas las formas, incluso como mujer, una cosa verdaderamente repugnante", dijo el exjuez luego de que la vice diga en sus últimas palabras ante la Justicia que no iba a ser candidata.

Informe: NA, Perfil, agencias y Agensur.info