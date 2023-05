SAN JUAN VA A ELECCIONES SIN LA CATEGORÍA DE GOBERNADOR Y VICE

En el Tribunal Electoral sanjuanino confirmaron comicios

para intendentes y legisladores. En Tucumán, suspendieron

todas las categorías

- “No suspendemos todo el acto electoral porque no tenemos atributos ni facultades para suspender lo que la Corte no ha suspendido”, enfatizó el fiscal general de San Juan, Eduardo Quattropani.

El Tribunal Electoral en San Juan definió que sí habrá elecciones el domingo próximo, pero solo se elegirán las categorías de intendentes, diputados y concejales.

Luego de que la Corte Suprema suspendiera los comicios a gobernador, la Justicia local decidió que se mantendrán las elecciones de los municipios y para renovar el parlamento local.

Así lo informó el Tribunal Electoral en conferencia de prensa tras una jornada de incertidumbre sobre si se llevarían a cabo o no las elecciones del resto de las categorías previstas para el domingo.

El máximo tribunal del país suspendió los comicios a gobernador y vice tras hacer lugar a una medida cautelar que impugnó la candidatura del mandatario local, Sergio Uñac.

“Acatamos leal e íntegramente el fallo de la Corte”, insistió Quattropani, para volver a marcar que el fallo de la Corte solo afecta a la elección de gobernador y vice y no al resto de las categorías. “No suspendemos todo el acto electoral porque no tenemos atributos ni facultades para suspender lo que la Corte no ha suspendido”, enfatizó.

“Hubiera sido bueno que esto se hubiera sabido antes”, agregó el fiscal general, en una de las pocas lecturas políticas del fallo de la Corte. Abundó explicando que las urnas ya están en manos del Correo y que los sanjuaninos ya estaban preparados para votar. Más tarde sopesó: “La Corte no pide, ordena. La Corte se declaró competente y va a resolver sobre el fondo: se acabó la discusión”.

Tucumán suspende para todas las categorías

La Justicia de Tucumán decidió que las elecciones para todas las categorías que estaban previstas para el próximo domingo serán suspendidas.

La determinación se adoptó luego de una jornada de incertidumbre en la provincia, a partir de fallo de la Corte Suprema de posponer los comicios a gobernador.

De esta forma, no habrá elecciones de ningún tipo el domingo en Tucumán, pese a que el máximo tribunal del país no había cancelado las categorías de intendentes y legisladores provinciales.

La suspensión en los comicios a gobernador y vice que dictó la Corte Suprema se debió a una impugnación sobre la postulación del actual mandatario Juan Manzur.

Informe: NA y Agensur.info