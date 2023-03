Mauricio Macri confirmó que no se postulará en los comicios 2023 y dijo que “Juntos por el cambio ha logrado superar

esa falsa ilusión del individuo salvador”

- Mauricio Macri anunció

que no será candidato a Presidente en 2023

a través de un video de 6 minutos que difundió este domingo en sus redes sociales. "

Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio

que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones", señaló.

El exmandatario habló de una Argentina "a la deriva, sin conducción, aislados del mundo, solos", donde prevalece el miedo de miles de argentinos "a quedar sin trabajo, a necesitar ayuda para la salud y no conseguirla, a que la jubilación no alance, a que nos roben, a nuestros hijos se vayan del país". "Queridos argentinos, comparto con todos ustedes la certeza de que la Argentina actual está en un estado difícil de reconocer", explicó.

"Ese es el temor a que todo empeore aún más y convierta al futuro en una amenaza, en vez de esperanza", indicó Macri. Pero aseguró tener "la convicción de que este tiempo oscuro, ya empezó a terminar" y que la decisión de los argentinos será "dejarlo atrás, para siempre".

En el video que se difundió a las 10 de la mañana, el ex Presidente aludió a una situación que genera una angustia que "se ubica en el medio del pecho". "¿Cómo llegamos a estar así? Son muchas las razones, pero quiero plantear una que venimos repitiendo hace décadas", comentó el líder de PRO.

Para Macri, se trata de los líderes mesiánicos "en los que muchos argentinos de buena fe depositaron sus esperanzas" desde hace 80 años, un "liderazgo paternalista" que se fundamenta en el caudillismo, autoritarismo a la hora de gobernar y el capitalismo de amigo. Macri remarcó que ese modelo, en el que nunca creyó, terminó siendo muy dañino para el país porque "desalentó a los argentinos a asumir su propia responsabilidad en los cambios que querían para su vida".

"Esa subordinación nos trajo hasta acá", acusó. Una Argentina "con más de la mitad de los argentinos pobres, con la economía arrasada, acechados cada vez más por el narcotráfico". El ex Presidente enfatizó que esa confianza en el mesianismo "les dio un poder desproporcionado a personas tan falibles como cualquiera".

La Scaloneta

En contraposición, Macri afirmó que él cree "en los individuos, en ustedes, trabajando en conjunto". Y como metáfora, apeló al triunfo de la Argentina en el Mundial de Qatar que apostó a un liderazgo en conjunto, en equipo, "a la suma de individuos detrás de un objetivo, aún teniendo en la cancha el mejor jugador de toda la historia de la humanidad, pero el resto no esperó que fuera él quien asegurara la victoria".

El titular de la Fundación FIFA puntualizó que cada uno de los jugadores asumió por completo el desafío, "todos brillaron, todos sufrieron, todos lucharon, al final todos ganaron, no ganó el líder, ganó el equipo, y así ganamos todos los argentinos". Y subrayó que "este éxito fue producto de una responsabilidad compartida, y yo creo en esa forma de gobernar".

"Juntos por el Cambio ha logrado superar esa falsa ilusión del individuo salvador", ratificó Macri quien aseguró que "no nos vamos a dejar pisotear más por el populismo" y que confía en que "la sana competencia" haga emerger a los mejores que contarán con el respaldo de todos.

De ese mismo modo afirmó que gobernaron entre 2015 y 2019, en equipo. "No hubo personalismos, un verdadero trabajo en equipo entre el gobierno y los ciudadanos", resaltó. Y previno sobre la necesidad de estar atentos porque en las situaciones difíciles, como la que se viven, "enseguida salimos a buscar una personalidad mesiánica que nos dé seguridad".

"Juntos por el cambio ha logrado superar esa falsa ilusión del individuo salvador. Lo hemos hecho siempre manteniendo la unidad, a pesar de los momentos complejos que hemos transitado. Lo estamos demostrando con la gran cantidad de dirigentes nuevos, competitivos y diferentes que tenemos hoy", comentó. "Estoy convencido de que ese es el equipo que la Argentina necesita para comenzar el nuevo ciclo", agregó.

El anuncio

En ese contexto prometió que seguirá trabajando "con la seguridad que los argentinos hemos madurado y no nos vamos a dejar pisotear más por el populismo". Y mantenía en su decisión de no competir. "Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección", anunció.

Al tiempo que exhortó a seguir trabajando en "agrandar el espacio político del cambio que iniciamos". No obstante, se comprometió a seguir "defendiendo la libertad, la democracia y los valores que compartimos, como siempre lo he hecho y lo haré siempre al lado de ustedes, con la seguridad de que los argentinos hemos madurado y no nos vamos a dejar pisotear más por el populismo".

Macri destacó que confía mucho en el aprendizaje de estos años. "Confío en que van a elegir a quien mejor y que esa persona contará con el apoyo de todos. Nunca más tendremos una marioneta como Presidente", lanzó un dardo hacia Alberto Fernández.

Al final, agradeció las marchas, la valentía, la determinación y "la madurez de avanzar en la dirección correcta, sabiendo que era un camino difícil". "Y gracias por el cariño que me muestran en todo el país y el respeto que tienen por mi familia. Sepan que siempre estaré para ustedes. La relación de cariño y respeto que nos une es para toda la vida. Los quiero, los quiero, los quiero", cerró.

Informe: EC