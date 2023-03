«LOS CHICOS DE LA CÁMPORA NO GOZAN DE RESPETO PORQUE HAN HECHO MUCHAS TRAPISONDAS»

El ministro Aníbal Fernández criticó a la agrupación kirchnerista y los acusó de decir que en 2015 no

querían ganar las elecciones

Aníbal Fernández

Nacionales - El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, disparó contra La Cámpora. En efecto, aseguró que la agrupación "no goza de mucho respeto" y que los seguidores de Máximo Kirchner le hacen "todo tipo de trapisondas" al presidente Alberto Fernández. También los acusó de decir en 2015 que no querían ganar las elecciones.

En diálogo con C5N, Aníbal Fernández, aseguró que a Andrés "Cuervo" Larroque "lo mandan a chumbar".

"Es un cusco que lo mandan a morder los garrones al Presidente. Lo mandan. Está pretendiendo que por determinadas razones se corra y, no estando Cristina, otro dedo ponga a alguien de sus amiguitos a que sea candidato. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Estoy convencido que en todas las condiciones, con Cristina inclusive, se tiene que competir", señaló el funcionario del Gabinete.

"Estoy en contra de que a un presidente peronista le hagan todas las trapisondas posibles", agregó.

"La agrupación de estos chicos no podés mencionarla en ningún lado y entre los colegas de ustedes lo saben que es así. No gozan de mucho respeto porque han hecho muchas trapisondas", insistió.

Aníbal Fernández también acusó a La Cámpora de no querer ganar en 2015 las elecciones. "Ellos lo decían, no yo. En sus reuniones internas. Reuniones donde siempre hay un montón de infieles que vienen y te cuentan. No es novedad eso", sostuvo y concluyó: "Yo no dije que jugaron para atrás. Digo lo que decían ellos".

Respecto de las próximas elecciones, el ministro de Seguridad aseguró que él ya tiene candidato y abona a la reelección presidencial. Para ello, le restó importancia a que Alberto Fernández no "mida" en las encuestas.

"Va a medir. Porque lo que no se puede evitar es que el puchero con el que vamos a las elecciones nosotros recién va a tener sus hortalizas a fines de mayo. Todo el mundo quiere imaginar qué va a pasar a fines de mayo", explicó su teoría.

El ministro destacó que habrá que "competir en las PASO". "Cualquiera que quiera competir, tiene que hacerlo contra el Presidente", aseguró.

Dijo que Cristina Kirchner se bajó sola al decir que no va a ser candidata. "No dice las cosas por decir, si dice que no va a ser candidata es porque no va a ser candidata. Entonces, aparecen un montón de personajes que dicen lo de la proscripción...", explicó.

"No existe proscripción, hoy. No hay proscripción. No hay que ser un jurista. Si lo quieren usar como slogan, úsenlo. No está proscripta, lo que sí es injusto a todo lo que se la somete porque si quisiera competir, conspira contra su mejor performance. Todos los agravios a la que es sometida permanentemente", detalló.

No obstante rescató a la vicepresidenta en el frente judicial que la apunta en múltiples causas de corrupción. "Que todo lo que puedan decir... la realidad es que Cristina es inocente. No tengo dudas. Acompañaría su visión, sin ninguna duda. Ahora, si Cristina, como la conozco, dice que no va a competir, es que no va a competir", concluyó.

Informe: iProfesional y Agensur.info