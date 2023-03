«SI YO GANO LAS PASO SERÉ EL QUE TERMINE CON 20 AÑOS DE KIRCHNERISMO»

Alberto Fernández se expresó de este modo en una

conversación que mantuvo con el periodista Roberto

Navarro y que este publicó en su sitio web

Alberto Fernández



Nacionales

- La gestión del Frente de Todos desde la asunción de Alberto Fernández hasta la actualidad se ha visto marcada con profundas internas que se agudizan en cada año electoral. El 2023 no es la excepción, pero plantea un escenario en donde la coalición gobernante ya arrastra una profunda interna que, según una publicación de

, se vio reflejada en

una conversación de Alberto Fernández con el periodista oficialista Roberto Navarro, donde el Presidente habla de "terminar con 20 años de kirchnerismo"

, mientras que desliza que

el candidato de Cristina Kirchner sería el gobernador de Chaco, Jorge "Coqui" Capitanich

, y la posible presentación de Daniel Scioli como otro candidato a presidente del espacio gobernante.

Si bien Casa Rosada negó que el Presidente dijera eso, no negó la existencia de la conversación del periodista y el máximo mandatario. Y la respuesta del kirchnerismo no tardó tampoco en llegar, a través del Instituto Patria. Aunque oficialmente Presidencia no reconozca los dichos de Alberto, la nota sigue publicada en el sitio.

Desde el Instituto Patria dijeron a La Nación que "tan milagroso fue el kirchnerismo que el Presidente es hoy un vendedor de seguros", en alusión al pasado de Fernández como Superintendente de Seguros, durante el primer gobierno de Carlos Menem, en la década del noventa.

En otro pasaje de los chats publicados, Fernández no sólo habla de su participación en unas elecciones primarias (PASO), sino que sugiere que el candidato elegido por la vicepresidenta Cristina Kirchner es el chaqueño Capitanich, y que esa elección le sirve tanto al cristinismo como al albertismo, ya que el ganador tendría mayor legitimidad. “Vamos a unas PASO, por ejemplo, con [Jorge] Coqui Capitanich. Si él le gana al Presidente, sale tan fortalecido que es un gran candidato para llegar a la presidencia. Si yo le gano, como Coqui será el candidato de Cristina, seré el que termine con 20 años de kirchnerismo y puedo ganar las elecciones”, lanzó.

Incluso, el jefe de Estado también sugirió la posibilidad de que el embajador en Brasil, Daniel Scioli pudiera ocupar su lugar como candidato a Presidente, lo mismo que “otro candidato del espacio”. También agregaba: “El Frente mide 32 puntos, Cristina tiene el 45 por ciento de eso, yo una cuarta parte. Pero ella no va a ser candidata, sin Cristina en la cancha el que mejor mido soy yo”.

Estos chats se conocen justo cuando se suma un nuevo capítulo de las críticas que Andrés "El Cuervo" Larroque, ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires y hombre cercano al diputado nacional Máximo Kirchner, hace sobre la gestión del albertismo. Larroque consideró “surrealista” una postulación del Presidente para un nuevo período de gobierno.

“No hay condiciones para una reelección de Alberto Fernández este año (…) la variante moderada está agotada (...) me quedan dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane”, manifestó.

Informe: Agencias

Lea aquí la nota completa de El Destape