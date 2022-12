MERCOSUR / «LA SOLUCIÓN NO ES QUE CADA UNO HAGA LA PROPIA»

Durante la LXI Cumbre de la región, Alberto Fernández afirmó que "el mundo de hoy se plantea cosas muy diferentes a

la libertad de comercio"

Los mandatarios de la región durante la Cumbre del MERCOSUR, en la ciudad

de Montevideo (Uruguay). (Foto/Télam)

Uruguay - El presidente Alberto Fernández sostuvo que "la solución no es que cada uno haga la propia" dentro del MERCOSUR y expresó su preocupación sobre las "acciones unilaterales" dentro del bloque regional, en referencia a la decisión del Gobierno de Uruguay de solicitar la incorporación de su país al Acuerdo Transpacífico.

"La solución no es que cada uno haga la propia; no creo que sea el mecanismo", dijo el Presidente argentino al exponer en el marco de la cumbre del MERCOSUR que se desarrollaba este martes por la mañana en la ciudad de Montevideo, y afirmó que "las acciones unilaterales nos preocupan", en referencia a la postura del gobierno uruguayo, que busca sumarse al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, integrado por once países de Asia y América.

"Acá quiero poner un punto, Luis querido, con todo respeto, para seguir el debate franco que me has propuesto. Una de las condiciones es cumplir las reglas, y las reglas del MERCOSUR dicen que esos acuerdos deben tener otro mecanismo de tratamiento", dijo el mandatario argentino a su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, en el marco de su disertación en la cumbre que se desarrolla en Montevideo.

Asimismo, consideró que "el mundo de hoy se plantea cosas muy diferentes a la libertad de comercio" sino "en ver cómo cada economía se defiende frente a los estragos que produjo la pandemia y la guerra en Ucrania".

"Querido Luis, no tengo la impresión de que el mundo sigue como vos decís", dijo Fernández para quien el MERCOSUR "debe potenciarse para ver como enfrentar estos nuevos desafíos".

En tanto, remarcó que "el camino en el MERCOSUR es corregir de una vez y para siempre las asimetrías" dentro del bloque y destacó que "ante tanta división" el bloque regional "se ha preservado y eso tiene un valor incalculable".

Durante la cumbre, Fernández recibió la presidencia pro tempore del MERCOSUR de manos de Uruguay.

Informe: Télam