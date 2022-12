CAUSA VIALIDAD / CONDENAN A CRISTINA KIRCHNER A 6 AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS

El Tribunal Oral Federal 2 también condenó a la misma pena

al empresario Lázaro Báez. La Vicepresidenta fue absuelta

por el delito de asociación ilícita

Cristina Kirchner

Judiciales - El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ocupar cargos público en el marco del juicio por corrupción en la obra pública de Santa Cruz.

En cambio no fue encontrada culpable por el delito de asociación ilícita, la otra figura por la que había sido acusada. Se trata de la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejerce su cargo.

Cristina Kirchner no irá presa y podrá seguir siendo funcionaria y candidata en las próximas elecciones al cargo que desee, ya que la sentencia queda firme y tiene aplicación, cuando -según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia-, se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años.

Al cabo de tres años y medio de debate judicial, la sentencia fue leída después de las 17.30 de este 6 de diciembre por los jueces que integran el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

La vicepresidenta siguió la audiencia por YouTube desde su despacho del Senado y rodeada de dirigentes cercanos del Frente de Todos.

También estaban acusados el empresario Lázaro Báez; Julio de Vido, ex ministro de Planificación; José López, ex secretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad; Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la Administración General de Vialidad Prov. de Sta. Cruz (AGVP); Raúl Daruich, responsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV; Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP; Héctor Garro, ex presidente de la AGVP; y Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.

Además de Cristina Kirchner fueron condenados a seis años de prisión por fraude el exsecretario de Obras Públicas José López; el extitular de la Dirección Vialidad Nacional Nelson Periotti, y Lázaro Báez, dentro de un lote total de 13 imputados. El exministro de Planificación Federal y exdiputado Julio De Vido fue absuelto de todos los cargos.

La sentencia es la primera en la historia de Argentina contra un vicepresidente en funciones. El tribunal la condenó por el delito de defraudación al Estado a la pena máxima contemplada por la legislación. Una vez firme la sentencia, Kirchner no podrá, además, ejercer cargos públicos a perpetuidad. Según el fiscal Diego Luciani, el total defraudado a las arcas estatales ascendió a 1.000 millones de dólares durante sus dos mandatos presidenciales, entre 2007 y 2015. A lo largo del juicio, Luciani detecto irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, el bastión patagónico del kirchnerismo. Las licitaciones fueron concedidas al empresario Lázaro Báez, amigo personal del expresidente Néstor Kirchner, que pasó de ser cajero de banco a convertirse en zar de la construcción. Según los datos presentados por el fiscal, las adjudicaciones a las empresas de Báez se hicieron con una rapidez inusitada: 29 días frente al promedio de 210 para las demás empresas. Báez cobró por todas las obras, pero casi la mitad de ellas quedaron inconclusas y solo una se ajustó al presupuesto original y no requirió el desembolso de fondos extras.

Absuelta del delito de asociación ilícita

Los jueces encontraron que Kirchner recibió dinero a cambio de los beneficios que otorgó a Báez. No dieron por probado, sin embargo, la figura de la asociación ilícita, creada para combatir a las mafias del narcotráfico. La defensa de la expresidenta sostuvo desde el primer día que un presidente democrático y sus ministros no llegan al poder por el gusto de delinquir. La jurisprudencia hubiese sido además especialmente incómoda para futuras administraciones.

