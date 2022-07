EN OTRA JORNADA CALIENTE, EL BLUE ALCANZA PRECIO RÉCORD DE $311 Y EL MEP ROMPE LA BARRERA DE LOS $300

Por Marcos Philip

Economía - El mercado cambiario parece no tener respiro. El dólar blue anota una suba de 10 pesos y se vende a $311 para la venta y a $306 para la compra. Por su parte, el dólar MEP supera los $300 pesos y en la city ya no se vende nada por debajo de ese valor. Analistas de mercado ya habían anticipado que esa cotización "era de convergencia", con lo que no cree que en el corto plazo baje a menos que el Gobierno proponga un plan económico.

En tanto, en la pizarra del Banco Nación, la divisa se negocia a $135,75 para la venta y a $127,75 para la compra, con un incremento de 50 centavos respecto de ayer. En tanto, el dólar solidario se vendió por $222,53.

Así, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) sube, a $305,97; mientras que el MEP (Mercado Electrónico de Pagos) aumenta, a $ 301,99.

En el segmento mayorista, la divisa se negocia a $129,38 por unidad, 24 centavos arriba del cierre de ayer.

Ayer también se vivió otra jornada caliente y volátil debido al comportamiento de las cotizaciones de los dólares bursátiles que se llegaron a vender por encima de los $312. Fuentes de mercado señalaron a iProfesional que hubo llamados cerca del Gobierno para pedir que se enfríe el CCL y el MEP.

En este sentido, las principales Alyc de la city porteña reconocieron en off que recibieron llamados "o sugerencias en buenos términos" desde la CNV para que no se operen los bursátiles.

Qué pasará con el dólar

El economista Salvador Di Stefano aseguró que uno de los problemas que enfrentan los tenedores de la divisa norteamericana es si venden dólares no tienen un instrumento financiero con igual reputación para su reemplazo.

"En la actualidad el dólar vale en torno de $ 300. ¿Quién vendería el dólar a $ 300 si a fin de año puede valer $ 400? Nadie, salvo que encuentre un instrumento que le dé una rentabilidad mayor y sea más confiable que el billete verde", se preguntó el analista.

Para Di Stefano, el Estado no genera confianza, y menos aún los instrumentos financieros que maneja, que, por otro lado, muestran rentabilidades muy bajas. Quien vendiera hoy un dólar a $ 300 lo podría colocar en una letra de descuento con vencimiento el 30 de septiembre, dicha letra rinde el 10%, con lo cual nos quedaría un dólar de $ 330 al 30 de septiembre. Está claro que no resulta atractivo vender dólares.

"El mercado del dólar está sin vendedor a la vista, y con un comprador que está tímido de convalidar un valor superior a los $ 300 pero que no encuentra un producto alternativo para invertir. Por ende, puede seguir subiendo, pero en caso de baja muchos serán compradores, lo que no detendrá su escalada a los $ 400. Lo mejor sería tener mercadería, en especial importada, lo escaso subirá más que el dólar", apuntó el economista.

¿La solución es devaluar?

El analista financiero, Christian Buteler, explicó que el problema es, fue y será el exceso de pesos en la base monetaria y agregó que "si solamente devaluar fuera la solución ya seríamos Suiza".

"El dólar en el 2011 estaba $4, terminó en el 2015 en $9.50 el oficial y $15 el blue. En el 2019 terminó en $62 y $70, respectivamente. Hoy están $135 y $300. ¿Realmente creen que simplemente devaluar es la solución?", precisó el analista.

