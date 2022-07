El mercado recibe a Batakis con un dólar blue en $280 pesos, ¿desconfianza o pedido de sinceramiento?

Por Rubén Ramallo

Luego de un fin de semana que quedará en la historia como uno de los más tensos en mucho tiempo debido a la crisis política que generó la abrupta renuncia de Martín Guzman del Ministerio de Economía y su remplazo por parte de Silvina Batakis, todas las expectativas pasaban por lo que podría suceder en el mercado cambiario.

Cabe recordar que a manera de anticipo, y en medio de la incertidumbre, el mercado adoptó como parámetro lo que sucedía con el denominado "dólar cripto" que en algunos momentos llegó a cotizar en algunas plataformas cerca de los 300 pesos.

Pero también llegaban señales desde Wall Street, ya que varios bancos comenzaron a advertir a sus clientes que la nominación de Batakis implicaría un giro hacia la heterodoxia.

Es por ello que todo estaba dado para que la semana comenzara con un claro aumento de la presión cambiaria, por lo que se esperaba un ensanchamiento de la brecha, que según las consultas realizadas por iProfesional se convertía en la mayor preocupación de banqueros y empresarios.

Una apertura que confirma los temores

Las primeras cotizaciones en los diferentes segmentos del mercado cambiario vienen a confirmar las expectativas de los analistas. En tal sentido, en algunas cuevas de la city el blue se ofrecía a $280 para la venta, en tanto que el dólar MEP lo hacía a $270. Cabe recordar que el viernes el blue cerró a $239, en tanto que el dólar MEP lo hizo a $248 y el contado con liquidación a 252 pesos.

No obstante la magnitud de la suba del blue, desde las casas de cambio afirman que estos precios son de referencia ya que son pocas las operaciones que se concretan y no hacen otra cosa que demostrar la fuerte incertidumbre reinante, lo cual se reafirma con la apertura entre el precio de compra ($250) y de venta ($280). Son precisamente esos $30 los que marcan dicha incertidumbre, pues habitualmente no supera los 5 pesos.

Un dato de color en este lunes complicado lo da el hecho que varias casas de cambio anunciaron que "en la fecha no podrán operar debido a problemas adminstrativos". Esta especie de feriado cambiario autodeclarado no hace otra cosa que poner en evidencia la incertidumbre reinante por estas horas.

Más allá de que se trata de las primeras cotización, es previsible que el Banco Central intente ponerle un límite a los dólares financieros mediante la intervención en el mercado de bonos, pero lo que realmente preocupa es lo que sucede con el blue, pese a que los funcionarios de turno apelan a la clásica muletilla de que "se trata de un mercado pequeño y que no es referencia de nada".

Mercado cambiario: cuestiones a tener en cuenta

No obstante esta reacción inicial del mercado, deben tenerse en cuenta dos factores: en primer lugar, aún no se conoce el plan de la flamante ministra y el segundo aspecto es que el lunes es feriado en EE.UU. por lo que el volumen del mercado será muy reducido y lo que pase no va a ser tan representativo como lo sería si el mercado estuviera completamente abierto.

Sobre este punto, el analista Christian Buteler afirmó que "hoy va a ser virtualmente un feriado y la verdadera reacción la vamos a tener mañana. Lo que se espera, más allá de cualquier otra cosa, son algunas definiciones de esta de esta nueva ministra para saber para dónde va a enfilar estos 18 meses que le quedan, que es lo fundamental".

Ya con una mirada de mediano plazo, y si bien aún no se conocen los lineamientos de su plan, todo indica que lo más probable es que Batakis siga la línea de su antecesor, es decir mantener la suba gradual del tipo de cambio y no perderle pisada a la inflación. Lo cual iría en contra de lo que piensan tanto los analistas como los operadores del mercado, que asumen que debe darse un sinceramiento cambiario.

