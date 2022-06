«NO ME HUBIERA GUSTADO QUE AQUÍ ESTUVIERAN PRESENTES AUGUSTO PINOCHET, RAFAEL VIDELA O GREGORIO ÁLVAREZ»

El secretario General de la OEA, Luis Almagro dijo que

Mundo - El Secretario General la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro se expresó el viernes sobre la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba de la Cumbre de las Américas y afirmó: “No me hubiera gustado (Augusto) Pinochet, (Rafael) Videla y Gregorio Álvarez estén en este sala”.

Almagro comparó así a los dictadores del siglo pasado en Chile, Argentina y Uruguay con Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz Canel, y aclaró que “la dictadura no es un tema de ideologías”. Y exhortó a “trabajar en conjunto con los países de la región y cooperar a favor de los derechos humanos de los ciudadanos”.

“Nuestra empatía debe estar con las víctimas de las dictaduras. Esos son los pueblos que deben estar representados aquí”, pidió el uruguayo durante su discurso en el Segundo Plenario del encuentro que se desarrolla en Los Ángeles, California.

El jefe de la OEA se alinea así con la posición de Estados Unidos, que descartó invitar a esos tres países por considerarlos dictaduras, lo que generó la ausencia del encuentro de varios mandatarios de América Latina, como los de México, Bolivia y Honduras.

Aspectos destacados del discurso de Almagro

“Voy a repetir: tenemos una responsabilidad de promover y proteger el derecho humano fundamental de todas las mujeres y niñas en su diversidad. Es el derecho de cada individuo a estar libre de toda forma de violencia y comprometerse a avanzar, de forma urgente, todos juntos, en un nuevo tratado global autónomo para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.

Es inadmisible tener países ricos y pueblos pobres; países ricos, a veces, con más de 50 por ciento de pobreza.

La democracia es el respeto a mandatos constitucionales, es el mandato al respeto de elecciones justas libres y transparentes. En ese sentido, quiero destacar el papel de las Misiones de Observación Electoral (MOEs), que han demostrado capacidad para asegurar transiciones democráticas permanentemente, así como para identificar irregularidades, como el debilitamiento de autoridad electoral, paralización dolosa del sistema de transmisión de resultados, servidores clandestinos, manipulación de servidores ocultos, ingresos remotos indebidos al sistema, acceso de personas no autorizadas al sistema, información falsa respecto a servidores utilizados, llenado doloso de actas de escrutinio, quema de materiales electorales, irregularidades en manejo de actas de todas formas, ingresos inexplicables y no autorizados en el sistema, ingresos de actas indebidos siguen.

Tenemos capacidades. Estas son las capacidades que dan las MOEs. Nadie quiere elecciones en las que pase esto. Nuestra respuesta es siempre dar la mayor firmeza al respecto. Por eso el valor de las MOEs en la preservación de la integridad en los procesos electorales y en transiciones democráticas. El problema nunca pueden ser los hallazgos de este tipo de irregularidades; el problema es que estas irregularidades nunca, nunca deben existir.

Tenemos que condenar cualquier guerra de agresión, la invasión de Rusia a Ucrania debe ser repudiada por todos y además decir que no necesitamos más armas en esta región y no necesitamos potencias de fuera de la región desestabilizando o apoyando militarmente dictaduras.

Necesitamos un nuevo nivel de asociación.

Necesitamos más comercio, más inversiones, más cooperación, necesitamos más flexibilidad financiera. Necesitamos refuerzos adicionales financieros para la recuperación económica y para el desarrollo. Necesitamos que se tengan especialmente en cuenta las necesidades y requerimientos de los países de ingreso medio.

Necesitamos que se tenga especialmente en cuenta y consideración a las demandas formuladas hoy aquí por los países del CARICOM.

Debemos ser conscientes que los países de CARICOM también tienen problemas muy fuertes en cuanto al ingreso de fuentes de energía y por lo tanto, deben ser capaces de obtenerlas de donde sea que sea más barata.

Es nuestro deber y nuestra obligación actuar siempre bajo las prerrogativas y mandatos de la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y los instrumentos de derechos humanos.

No me hubiera gustado que en esta Cumbre, en esta sala estuvieran presentes Augusto Pinochet, Rafael Videla o Gregorio Álvarez. No me hubiera gustado para nada que estuvieran en esta sala.

La dictadura no es un tema de ideología, debemos ser enfáticos en que nuestra empatía está con las víctimas de las dictaduras, con aquellos que desaparecieron y la familia de los mismos, los que han sido asesinados y la familia los mismos; los torturados, los presos políticos, esos son los pueblos que tienen que estar aquí.

Siempre se ha estado listo para cooperar y trabajar con los países del hemisferio, bajo todos los preceptos que todos deben guiarnos y son los valores que inspiran la existencia de la OEA, principios y valores fundamentales de democracia, de derechos humanos, de seguridad, de desarrollo.

Ante las dificultades y esfuerzos permanentes y mano tendida para cooperar. Ante la división, vocación de unión. Ante las dictaduras la firmeza de siempre. De sus voceros convicción democrática.

Ante todo paz y democracia para las naciones de nuestro hemisferio, fundamentalmente más derechos para más gente”.

Informe: OEA, Agensur.info y agencias