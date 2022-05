«¿POR QUÉ NO LE DAN PELOTA A CRISTINA, YA QUE ES PARTE DEL GOBIERNO?»

La senadora Juliana Di Tullio pidió a los ministros Kulfas

y Guzmán “escuchar más a la vicepresidenta” porque

“es el mejor cuadro político”

Juliana Di Tullio

Nacionales - La defensa del rumbo del Gobierno que hicieron el lunes los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, después de ser cuestionados por la vicepresidenta Cristina Kirchner, despertó la reacción de la senadora Juliana Di Tullio, que una vez más apuntó contra los funcionarios que responden al presidente Alberto Fernández. A ellos, les pidió escuchar lo que Cristina Kirchner tiene para decir.

“Nosotros hemos gobernado 12 años y medio, siempre me pasa lo mismo. Yo digo: ‘Pucha, dicen que Cristina es una de las líderes mundiales más importantes, que tiene una experiencia que nadie tiene, que además su inteligencia es extrema y, además de ser todo eso, estudia todo el tiempo y es muy difícil con el nivel de rigurosidad de sus datos poder revertirla. ¿Por qué no le dan pelota, ya que es parte del gobierno que gobierna?”, comenzó en AM 750 Di Tullio, la primera funcionaria del riñón de la vicepresidenta en contestar las afirmaciones que emergieron desde la Casa Rosada el pasado lunes.

Entonces, siguió: “¿No es más fácil darle bola que cualquiera le conteste? Denle pelota y punto. Ya que la tenés, y tenés al mejor cuadro político, la dirigente que más gravita, bueno, dale bola porque la señora sabe, ¿no?”.

La semana pasada desde Chaco, la vicepresidenta expresó duras críticas hacia la gestión económica del Frente de Todos, en medio de las presiones de las terminales kirchneristas -sobre todo en voz de su hijo Máximo Kirchner y del secretario general de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés Larroque- para que Guzmán sea removido de su cargo y reemplazado. No obstante, ayer el ministro de Economía se atrevió a criticar la segunda gestión de la mandataria y Kulfas, por su parte, tildó de “ansiosos” a los kirchneristas.

Descreída de que con el tiempo el crecimiento económico alcanzará a los estratos más bajos del tejido social, como planteó Kulfas, Di Tullio habló de un problema de “orientación política” de la administración nacional e indicó a modo de respuesta a la postura de los ministros cercanos al Presidente, que apuntan a que falta tiempo, a que pronto los números de la economía van a mejorar, que “ya va a derramar”, según la propia senadora. “No va a derramar. Nunca derrama”, enfatizó Di Tullio.

Además, se refirió al adjetivo que utilizó el ministro de Desarrollo Productivo -también apuntado por los socios que se referencian en la vicepresidenta- y deslizó: “Siempre estamos ansiosos y ansiosas por resolverle la vida a los argentinos, si al ministro no le pasa es un problema, ¿no? El más ansioso debería ser el ministro”.

Pese a esto, la senadora, quien ya había deslizado que Guzmán tenía que dejar la cartera económica, sostuvo que en el Frente de Todos deben seguir con el debate. “Somos un gobierno de coalición, hay que entenderlo. Tenemos distintas miradas y distintas experiencias”, consideró.

Moratoria previsional

Por otra parte, la jefa del bloque Unidad Ciudadana se refirió al proyecto de una nueva moratoria previsional que presentó el interbloque Frente de Todos y reveló que “hay algún espíritu constructivo de parte de la oposición”, que “por más que no les guste que tengamos buenas iniciativas” tienen que saber que “se trata de casi 800 mil personas que no se podrían jubilar si no hacemos una moratoria”.

“¿Va a dejar 800 mil personas a la deriva?”, se preguntó cuando fue consultada por la posición en contra que anticipó Alfredo Cornejo, titular del interbloque Juntos por el Cambio, argumentando los problemas de sustentabilidad que tiene el sistema previsional. “No es poner en problemas al sistema previsional, todo lo contrario. Y además tiene un costo fiscal del 0,02%. Al revés, esto tiene también un fin recaudatorio”, expresó la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tras manifestarse a favor del proyecto de ley de un grupo de diputados del Frente de Todos para crear el salario básico universal, o de la iniciativa de Máximo Kirchner pidiendo al Ejecutivo adelantar las cuotas del aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, la senadora remarcó que “las familias están sobreeendeudadas desde la época de (Mauricio) Macri” y “eso tiene que tener alguna solución por parte del Poder Ejecutivo”. “Hay que trabajar todos los días con mucha creatividad, con mucha responsabilidad”, sumó.

