Cristina Kirchner reapareció en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana con duras críticas a la oposición y

un mensaje que pareció dirigido a Alberto Fernández

Cristina Kirchner habló en la Asamblea Parlamentario Euro-Latinoamericana

que se realiza en nuestro país. (Captura de video)

Nacionales - En medio de la interna dentro del Frente de Todos (FdT) y en la previa de que se conozca la inflación de marzo, Cristina Kirchner encabezó la apertura de una nueva Sesión Plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat) y, en medio de un clima más propio de un acto de campaña, fustigó a la oposición, al campo y mandó un mensaje que pareció dirigido a Alberto Fernández.

"Que te pongan una banda y te den el bastón no significa que te den el poder. Y ni te cuento si, además, no se hacen las cosas que hay que hacer", lanzó la vicepresidente durante el discurso que brindó desde Auditorio Nacional Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner (CCK).

"La gran discusión que debe darse es si a este proceso capitalista debe conducirlo las leyes del mercado o las leyes de los Estados. Esa es la clave, sino es un mero ejercicio dialéctico", dijo Cristina al referirse a las consecuencias de la pandemia sobre el orden productivo global.

Y agregó: "Y ahí tenemos que ver qué tipo de Estado necesitamos para hacer a un mundo que no tiene nada que ver con aquel en el que se construyeron los estados nacionales con la división de poderes".

En esa línea, continuó: "Hoy nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos y nuestro poder judicial -tanta veces cooptados por los poderes económicos- cuánto representan del poder tomado como un 100%".

"Que te pongan una banda, que te den un bastón, un poquito es, pero hasta ahí. Créanme, lo digo por experiencia. Y ni te cuento si, además, no se hacen las cosas que hay que hacer", lanzó.

La vicepresidenta se mostró emocionada por volver al recinto que comenzó a construirse durante la gestión de Néstor Kirchner y fue inaugurado durante su segundo periodo como mandataria.

"Hoy es un día de muchas emociones. La última vez que estuve en este magnífico centro cultural fue cuando me tocó inaugurarlo. Fue un proyecto muy caro, que comenzó con la gestión del Presidente Kirchner, allá por 2006, justo cuando comenzaba la EuroLat".

Y agregó: ""Nunca había hablado en este lugar. Otros presidentes hablaron, pero nosotros, que lo hicimos, todavía no lo habíamos hecho".

Pandemia y Estado

"La pandemia fue una tragedia que trastocó vidas, gobiernos y el planeta entero, pero creo que aporta al debate por la desigualdad. Vivimos en un mundo cada vez más desigual y la pandemia no ha hecho más que acentuar esa desigualdad", afirmó CFK.

Y agregó: "El capitalismo se mostró como el sistema más eficaz para la producción de bienes y servicios. Pero la pandemia reinstaló la idea del Estado. ¿Qué hubiese sido de todos nosotros si los estados no intervenían? Que alguien siga negando la importancia del estado es un necio o un cínico".

En esa línea, la dos veces presidenta aseveró: "Durante la pandemia, el sector privado recibió todo tipo de ayuda. Ahora el mercado nos contesta que son sus ganancias y que los demás revienten. No vale así. Como dicen los chicos ‘así no juego más'".

En un mensaje para la pospandemia, Fernández de Kirchner aseveró que los gobiernos del mundo deben "abocarse a lograr una ingeniería nueva que permita abordar con mayor eficiencia, justicia y equidad el problema de la desigualdad" y asimismo afirmó que se requieren "normas de derecho internacional que sean respetadas por todos los países, sin ningún tipo de distinción".

"Que nos atengamos al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas es una gran idea que no se aplica y que el mundo requiere", dijo en otro tramo de su discurso.

Y agregó: "De los cinco países que conforman el Consejo de Seguridad con silla permanente y derecho a veto, todos -salvo China- en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional. Hemos denunciado el doble estándar de las potencias que se creen por encima de los países y no respetan el derecho internacional. La ocupación por la fuerza de Malvinas encuentra el Reino Unido apoyado por otras potencias que, cuando no les conviene apoyar una invasión, la rechaza, y, cuando les conviene porque son sus aliados, está todo bien".

