CONFIRMAN RUPTURA DE LA BANCADA RADICAL EN DIPUTADOS

Una docena de legisladores de la UCR formará su propio

bloque junto a Martin Lousteau y Rodrigo De Loredo.

El salteño Miguel Nanni seguirá con Mario Negri

Martín Lousteau (izq.) y Mario Negri

Nacionales - Se rompió el bloque radical. A horas de que se lleve adelante la sesión preparatoria, en la que jurarán las nuevas autoridades de la Cámara de Diputados y de los bloques, a través de un comunicado se confirmó lo que hasta hace unas horas parecía una amenaza. Un grupo de radicales que venían pidiendo ocupar cargos dentro de la Cámara de Diputados se escindió de la bancada que lidera el cordobés Mario Negri. Nace UCR - Evolución. Se espera la respuesta del bloque, que, por medio de un comunicado, "desautorizará" a Evolución.

El bloque radical no se dobló; se rompió. A partir del 10 de diciembre, el espacio que hoy lidera Negri tendrá una fuga de 12 diputados. Todos ellos responden a Martín Lousteau.

Lo integrarán: Martín Tetaz, Emiliano Yacobitti, Carla Carrizo, Dolores Martínez (CABA); Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba), Victoria Tejeda (Santa Fe), Pablo Cervi (Neuquén), Alejandro Cacace (San Luis), Danya Tavela (Buenos Aires), Marcela Antola (Entre Ríos) y Martín Berhongaray (La Pampa).

Esta bancada fue bautizada como UCR-Evolución y su presidente será Rodrigo De Loredo, el gran ganador en la provincia de Córdoba en la interna de Juntos por el Cambio. El cordobés encabezó la lista de diputados que acompañó Luis Juez, quien se impuso ante Negri.

Más allá de la ruptura, este bloque seguirá perteneciendo a Juntos por el Cambio.

En la jornada de este lunes, el bloque que lidera Negri se reunirá para definir sus autoridades. Tras la salida de estos 12 diputados, se da por descontado que el cordobés seguirá al frente de la bancada.

La gran duda es si el cordobés seguirá al frente del interbloque, o si el cargo quedará en manos de Cristian Ritondo, que preside el bloque más numeroso: el PRO.

Tras conocerse la ruptura de los diputados que tienen como referente a Lousteau, según pudo saber este medio, el partido saldrá a responder con un comunicado, "desautorizando a Evolución". Luego, saldrá a hablar Negri.

La ruptura

La ruptura del radicalismo se produce luego de una tensa reunión que mantuvieron días atrás representantes de ambas alas radicales. Por el lado de Evolución participaron Yacobitti, Martínez y Cacace. En tanto, Miguel Bazze, Ricardo Buryaile y Karina Banfi fueron en representación de los Federales.

En ese encuentro, Yabobitti habría pedido -tras no cosechar los votos suficientes para hacerse con la presidencia de la bancada- la jefatura del interbloque Juntos por el Cambio.

Ese reclamo fue rechazado de plano por los Federales, que esgrimieron la postura que sostienen no solo Negri, sino también Ritondo y Juan Manuel López (jefe de la bancada de la Coalición Cívica). Esta es: que el coordinador del interbloque debe ser un presidente de bloque, como ha sido desde el nacimiento de JxC.

El argumento de los popes de JxC es que un presidente de interbloque que no es jefe de bloque no podría ir ni siquiera a una reunión de Labor Parlamentaria porque sólo pueden asistir, según el reglamento de Diputados, los presidentes de bloques. "La figura del interbloque no está contemplada en el reglamento", vienen insistiendo.

Asimismo, dejaron saber que la posición de Negri, Ritondo y López, además de ser la de los jefes de los bloques principales y fundadores, "reúne más del 80% de las voluntades de los 116 integrantes del interbloque". Y subrayaron: "La propuesta de Yacobitti no tiene consenso".

"El bloque radical ya les explicó que tenemos muchos menos legisladores que el PRO. ¿Cómo nos piden algo que no es del partido?", dijeron a El Cronista.

El comunicado

A través del comunicado de prensa que dieron a conocer este lunes, los "rebeldes" argumentaron: "No estamos de acuerdo con que se repitan las mismas vocerías que vienen expresándose en nombre del partido desde hace décadas".

"Estamos convencidos de que esta elección fue un llamado de atención para toda la clase dirigente por las dificultades que atraviesa nuestro país, pero al mismo tiempo un apoyo contundente a las nuevas incorporaciones que impulsamos a través de las PASO", continúa el comunicado titulado "La renovación radical plantea un bloque propio encabezado por Rodrigo de Loredo".

En otro tramo del comunicado, se deja en claro que la bancada quedará bajo el paraguas de Juntos por el Cambio. Es que señalan que "Juntos por el Cambio debe mantenerse unido y creciendo".

Entre el comunicado de la semana pasada, en el que un grupo de 15 diputados firmaron un comunicado titulado "Cambiar para gobernar", donde se hizo explícita las internas en torno a las diferencias por los nombramientos, y la ruptura, hubo una merma de tres diputados, que finalmente se quedaron en el bloque de Mario Negri: Jimena Latorre, Pamela Verasay y Miguel Nanni. Las dos primeras son mendocinas y responden al actual presidente de la UCR, Alfredo Cornejo.

Informe: El Cronista