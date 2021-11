CAUSA HOTESUR / FISCAL PIDE RECHAZAR EL SOBRESEIMIENTO DE CRISTINA KIRCHNER

En el caso se investiga el presunto lavado de dinero, en el que también están involucrados los hijos de la expresidenta,

y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López

Cristina Kirchner

Judiciales - El fiscal federal Diego Velasco pidió rechazar un pedido de sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien está acusada por lavado de dinero en la causa Hotesur y Los Sauces.

El fiscal pide avanzar en la fecha del juicio oral y público, considerando que las pruebas del caso se deben debatir en el proceso.

Así las cosas, ahora la decisión ha quedado en manos del Tribunal Oral Federal 5 que debe resolver si la sobresee o la envía a juicio.

En el caso que investiga el presunto lavado de dinero están involucrados, además de la expresidenta de la Nación, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, como así también los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

El abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi expuso que no existió el delito de lavado en torno a los alquileres de las propiedades de los Kirchner a los citados empresarios, por cuanto esas operaciones estaban bancarizadas y no ocultas. No existió asociación ilícita, sostuvo Beraldi.

Por el contrario, para el fiscal hay pruebas por producir y recordó que hay peritajes en marcha. Uno de esos peritajes está en manos de la Corte Suprema de Justicia, como así también hay un pedido de informe a la Municipalidad de Río Gallegos que hace dos años no contesta.

Agregó que los planteos de sobreseimiento violan el derecho de la Fiscalía, como representante de la sociedad, a analizar todo en un proceso oral sobre un hecho grave de corrupción.

También señaló que un planteo similar ya fue resuelto por el TOF 5 y que actualmente se encuentra apelado en la Corte Suprema. La Fiscalía citó en sus argumentos el fallo “Blaquier” del máximo tribunal en el que sostuvo que la Cámara Federal de Casación no puede analizar prueba si el juicio no se realizó. Velasco agregó que si Casación no puede hacerlo, tampoco un Tribunal Oral que es una instancia inferior.

“Existe un peligro de resolver cuestiones inherentes a otros procesos en trámite que provocarían un conflicto jurisdiccional sin precedentes”, señaló Velasco. La referencia es porque las defensas sostienen que si el delito precedente del lavado son las obras públicas que recibió de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el empresario Lázaro Báez, uno de los acusados del caso, esa situación ya fue desestimada por la justicia de Santa Cruz. Pero el fiscal señaló que otro tribunal oral está haciendo el juicio por las obras públicas.

Así, el fiscal planteó que los pedidos de sobreseimiento de Cristina Kirchner y el resto de los acusados se deben rechazar y avanzar al juicio oral. Sobre eso, Velasco le solicitó al TOF 5 que le ponga un plazo a los peritos de la Corte Suprema para finalizar los peritajes y que cuando estén terminados fije fecha para iniciar el juicio oral.

Informe: Parlamentario.com, Infobae y Agensur.info