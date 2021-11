«ALBERTO FERNÁNDEZ ES EL PRESIDENTE QUE MÁS EQUIVOCACIONES COMETE POR METRO CUADRADO»

Jorge Asís dijo que el jefe de Estado "cree que es un buen comunicador y se sarpa" y opinó que "lo que hizo con

Córdoba es imperdonable"

Jorge Asís

Nacionales - El analista político, Jorge Asís, se pronunció el miércoles 10 de noviembre sobre la figura del presidente Alberto Fernández y consideró que a su parecer se trata del Jefe de Estado que "más equivocaciones comete por metro cuadrado".

Mediante declaraciones emitidas por A24, Asís opinó: "Alberto (Fernández) es probablemente el presidente que más equivocaciones comete por metro cuadrado, desde Vicentín hasta aquí. Cree que es un buen comunicador y se sarpa".

Bajo la misma línea, consideró que "lo que hizo con Córdoba es imperdonable". De esta manera, hizo alusión a los dichos de Fernández durante su recorrido por dicha provincia: "Córdoba es terreno hostil. De una vez por todas, se tiene que integrar al país".

Apuntó también contra el Gobierno por su postura en el "tema Nicaragua", ya que Cancillería emitió un comunicado en el que condenó la existencia de presos políticos, a la vez que tomó una actitud de "no injerencia" en los asuntos internos del país centroamericano.

Finalmente, el analista político consideró que "el paso del presidente por el G20 fue muy malo" y que todo lo hecho fue "inoportuno". Una vez concluida su crítica al mandatario, habló de cara a las elecciones legislativas del domingo 14 de noviembre.

"Lo del domingo es un resultado previsible, negativo para el gobierno. Sin embargo, existe la posibilidad de que haya un pequeño descuento", anticipó Asís, a la vez que opinó: "Va a haber un intento de tratar de empoderar a Alberto Fernández".

De la misma manera lo expresó el miércoles 21 de octubre, al momento de señalar durante una entrevista para el mismo medio televisivo que la administración Fernández "podría dar vuelta la elección de no existir tantos goles en contra".

A tres días de las comicios legislativas, el también escritor sostuvo que existen partidos políticos "con algo de malicia y otros con esperanza". "Algunos creen que una asamblea legislativa puede derivar en un consenso para caminar los meses que vienen".

Sin embargo, advirtió: "Todo esto no es más que una conjetura, no se va a llegar a eso". Finalmente, consideró que los medios de comunicación le dan mucha importancia al panorama electoral cuando la realidad es que "no es del todo influyente".

"En los medios le tienen que dar más importancia a la designación del trío que va a conducir la Confederación General del Trabajo (CGT)", consideró el analista político para dar por finalizada la entrevista con Luis Novaresio.

