Competencia de chistes en el Frente de Todos para cerrar la campaña

Por Marcos Novaro

Se pueden decir muchas cosas de los cordobeses, pero a nadie se le ocurriría reprocharles que les falta sentido del humor. Así que debe ser a su buen humor que el presidente está apelando para juntar algunos votos más para el oficialismo en esos pagos.

Tan así fue que el otro día se juntó con un grupo de ex cordobeses en el CCK y entró a darle a la humorada, la chanza y el sobreentendido. Lástima que ya no se deja acompañar por su guitarra. ¿Le habrán dicho que podía malinterpretarse el exceso de guitarreo?, ¿alguien se la habrá escondido para que no insista en componer canciones? Iba a ser demasiado.

Lo escuchaban y aplaudían Carlos Caserio, hasta hace poco senador en representación de Córdoba, y ahora representante de los argentinos que viven en el extranjero, en particular “en territorios hostiles”. También estaban Pablo Rosso, intendente de Villa María, Martín Gill, secretario de Obras Públicas de la Nación y varios intendentes más. Todos divertidísimos.

Le festejaron y con razón sus ocurrencias sobre esa mala costumbre cordobesa de querer diferenciarse, realmente insoportable, convengamos, tanto que se advierte desde el vamos en su tonada, su música y un montón de otros rasgos “diferentes”, entre los que no hace falta mencionar su desagradable forma de votar.

También se desternillaron de risa con la desopilante afirmación presidencial de que “los cordobeses y cordobesas recibieron lo que se merecían” durante sus dos años de gestión, estuvo genial. Y con el cierre, claro, una perlita, una muestra de su fina inteligencia y sorprendente modestia, y la prueba de que no hace falta haber nacido en Córdoba para mostrar talento a la hora de contar chistes: “lo único que sé es que tenemos razón”, afirmó, bajo una cortina de aplausos y risotadas. ¡Lo único eh!!, de lo demás, del mundo y sus alrededores, incluso del arte de gobernar, no sabe un pito y lo reconoce sin problema, pero como sabe que tiene razón, está más que tranquilo, ¡Grande Alberto, humille con ironía!!!

Atrás fue la Cerruti a querer hacerle sombra al presi, y se largó con lo del amor a los cordobeses. Fue como querer hacerle cosquillas a alguien que ya se está matando de risa, es hacer trampa. Así que, en mi opinión, la vocera no calificó.

Bastante más esfuerzo hizo, en cambio, Sergio Berni con su declaración sobre el asesinato del kiosquero de Ramos Mejía: “no fue un asunto policial” largó, una estocada cortita, genial y demoledora, como siempre. Aunque puede que se le haya ido la mano con la sutileza, y a unos cuantos se le escapara que estaba dando una vuelta de tuerca más a las declaraciones de Alberto: como Ramos Mejía está votando cada vez más parecido a Córdoba, los problemas de seguridad que afecten a sus ciudadanos deberá encararlos Cancillería, no la bonaerense, ¿se entendió? ¡Arregláte Cafierito, asunto tuyo!

Quedan todavía tres días de campaña, así que preparémonos para disfrutar. Tolosa Paz nunca decepciona, cuando actúa de cheta incomprendida y de pronto pasa a cheta hot es insuperable. Pero también tienen lo suyo Kicillof, Aníbal y la desopilante comparsa camporista. Quién te dice que algo bueno va a resultar de tanto dinero público invertido, y al menos nos hacen pasar un buen rato, en medio de tanta mala onda.

© TN