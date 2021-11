3,5% ES LA INFLACIÓN DE OCTUBRE / INTERANUAL LLEGA A 52,1%

Según los datos del INDEC, los rubros de mayor incremento

de precios fueron prendas de vestir, calzados y salud

- El índice de precios al consumidor (IPC-Costo de Vida) registró en octubre un incremento de 3,5%, informó el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con esta suba, la inflación minorista en los primeros diez meses del año acumuló un alza del 41,8% y en los últimos 12 meses un avance de 52,1%.

En octubre, los dos rubros de mayor incremento fueron Prendas de vestir y calzado, con un aumento de 5,1%; y Salud (4,7%), esta última impulsada en gran medida por el alza de las prepagas.

El mes pasado la suba en la división Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,4%) fue la de mayor incidencia en todas las regiones, esencialmente por el incremento de los precios de verduras, tubérculos y legumbres; pan y cereales; frutas; y carnes y derivados, entre otros productos.

En tanto, las divisiones de menor aumento en octubre fueron Educación (1,4%) y Comunicación (1,1%).

Por categorías, los que más subieron fueron los productos y servicios considerados estacionales, con un incremento de 8,1%, impulsada en parte por el alza mencionada en prendas de vestir; verduras, tubérculos y legumbres; y frutas.

La inflación Núcleo, por su parte, se desaceleró levemente hasta 3,2% mensual -contra el 3,3% de septiembre-, mientras que los Regulados se ubicaron en el 1,9% -contra el 3% del mes previo.

Precios

A pesar de los congelamientos de precios, el costo de vida sigue siendo un dolor de cabeza para el gobierno, según consultoras privadas.

Los analistas advierten que el resultado sobre un freno a la inflación se verá recién en el largo plazo.

Pese al congelamiento de casi 1.500 productos, las consultoras privadas habían proyectado un alto nivel para el IPC del INDEC.

El economista jefe de la consultora Z LAB, Gabriel Zelpo, advirtió que "no hay que esperar una solución en el corto plazo porque la inflación va a seguir acelerándose".

"Esto sucede por el dólar pisado, la emisión monetaria y la expectativa electoral, por lo que la solución puede llegar en el mediano o en el largo plazo", dijo Zelpo.

Dijo que "no hay razones para que baje el alza de precios, con el nivel de emisión monetaria que no se frena y no hay nada del otro lado que indique que vayamos a una desaceleración".

Zelpo rechazó la influencia internacional en la suba de los precios de alimentos que provocó una inflación récord en octubre en países como Chile, Estados Unidos y Brasil.

El economista dijo que "esa situación internacional tiene un impacto marginal, el problema es nuestro y lo único que puede ayudar es bajar el déficit fiscal, la emisión, tener una política monetaria independiente, entre otros aspectos".

Consideró que "un acuerdo con el FMI, puede ayudar a dar previsibilidad", aunque reiteró que "se requiere un conjunto de medidas adecuado para frenar los precios, aunque la solución siempre se encontrará en el mediano y largo plazo".

Según datos del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPC), los precios de los alimentos en el conurbano bonaerense en octubre aumentaron 2,47%, pese al congelamiento dispuesto por el Gobierno, que espera que la medida recién tenga impacto en los indicadores de noviembre.

Los precios en octubre habían arrancado con una variación mayor pero fue perdiendo algo de impulso, sobre todo, en la segunda mitad del mes a partir del congelamiento, lo que se vio especialmente reflejado en alimentos y bebidas, mientras que impactarán en el indicador los aumentos en salud, y turismo y recreación.

Informe: iProfesional