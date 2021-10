ETIQUETADO FRONTAL / PELIGRA LA SESIÓN EN DIPUTADOS

El oficialismo no lograría el quórum para la convocatoria

de este martes, por no consensuar el temario con otros

bloques de la oposición

manera presencial, tal cual reclamaba la principal oposición, la convocatoria hecha por las autoridades del bloque oficialista de la Cámara baja no fue recibida con beneplácito en Juntos por el Cambio. - La vuelta a las sesiones en la Cámara baja no viene tan sencilla como parecía. Si bien los escollos oficiales se terminaron de levantar el viernes pasado, cuando el presidente del Cuerpo habilitó la posibilidad de sesionar de, tal cual reclamaba la principal oposición, la convocatoria hecha por las autoridades del bloque oficialista de la Cámara baja no fue recibida con beneplácito en Juntos por el Cambio.

En principio, porque están en desacuerdo con que no se haya consensuado el temario. A todas luces queda claro que el factor discordante de esa convocatoria es el proyecto principal programado para este martes: el de etiquetado frontal de alimentos. Una cuestión que genera adhesiones y rechazos transversales, en el oficialismo y la oposición.

Si bien muchos integrantes de la principal oposición están de acuerdo con el proyecto, un argumento que se escucha en Juntos por el Cambio para objetarlo es que “en Diputados no permitieron modificar nada del proyecto que llegó del Senado”. Así las cosas, muchos rechazan la iniciativa, pero consultados por parlamentario.com aclararon que están dispuestos a dar el debate, aunque insisten en que “conseguir el quórum será responsabilidad del oficialismo”.

Entre las críticas que deslizan desde las bancadas de la principal oposición agregan que el temario “está incompleto”, hay temas que a su juicio debían ser incorporados y que lo que faltó fue “sentarnos a consensuarlo”. Entre esas cuestiones listas para ser llevadas al recinto y que siguen siendo postergadas mencionaron la Ley Ovina.

Con todo, fuentes del bloque Juntos por el Cambio aclararon que esa bancada no está en contra de la ley de etiquetado, y como prueba destacaron que los miembros del interbloque firmaron el dictamen de mayoría y los dos que proponen cambios. “Solo dos legisladores firmaron el rechazo de la ley”, aclararon desde esa bancada.

Asimismo desde Juntos por el Cambio cuestionaron al Frente de Todos porque, tras perder las elecciones, “no tuvieron gestos de humildad para consensuar temas”, advirtió una fuente consultada.

El problema del oficialismo no está solo en la ausencia de JxC, ya que en general la principal oposición se sienta en sus bancas una vez que el Frente de Todos y sus aliados circunstanciales han logrado el número para arrancar. Los cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti tampoco están dispuestos a dar quórum. Será clave la postura de los diputados de Consenso Federal

Considerando que al oficialismo le faltan dos diputados que ya renunciaron –Facundo Moyano y Cristina Alvarez Rodríguez– podría contar con 117 miembros, siempre y cuando todos cumplieran ese objetivo con disciplina partidaria. El problema está en que en muchas provincias rechazan enfáticamente la ley de etiquetado frontal, de ahí que a priori no pueda considerarse seguro que todos se sentarán en sus bancas, sobre todo en tiempo electoral.

En Juntos por el Cambio estiman que el oficialismo no llegará a reunir el número suficiente para sesionar este martes, aunque aclararon que si hay quórum ingresarán al recinto. Empero, aclararon que en ese interbloque evalúan pedir una sesión para la semana que viene que incluya el proyecto de etiquetado y el proyecto de emergencia educativa.

Hay quienes no descartan que la puesta en consideración de esta sesión sea parte de la campaña electoral: que el oficialismo busque con ello exponer a la oposición obturando el debate parlamentario.

Más de una vez Máximo Kirchner ha sacado el tema para chicanear a Juntos por el Cambio por un supuesto desinterés en aprobar el proyecto de etiquetado frontal. Lo hizo este mismo lunes al señalar que “algunos están más preocupados por quedarse con la presidencia de la Cámara que en hacer cosas para la gente”. Ya lo había hecho también antes en un acto en plena campaña antes de las PASO, cuando criticó a JxC por ser ambiguo en la materia.

Lo cierto es que para este martes a las 9.30 ha sido convocada la reunión de Labor Parlamentaria, donde podrán clarificarse o no las posibilidades de que pueda celebrarse por fin una sesión en Diputados, donde no se reúnen desde el 8 de julio pasado (informe del jefe de Gabinete) y no hay una sesión especial desde el 1° de ese mes.

Informe: Parlamentario.com