DAIA APELA SOBRESEIMIENTO DE CRISTINA KIRCHNER POR EL MEMORÁNDUM CON IRÁN

La entidad judía hará esa presentación para llevar la causa a juicio oral, «posición sostenida en los últimos tres años»,

afirma un comunicado

Cristina Kirchner

Judiciales - La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), representación de la comunidad judía argentina, anunció este miércoles que va a apelar el fallo del Tribunal Oral Federal 8 que sobreseyó a Cristina Kirchner y a otros imputados en la causa por encubrimiento del Memorándum con Irán. La decisión fue tomada por su Consejo Directivo, “tras la realización de una convocatoria histórica, en la que las entidades adheridas y filiales expresaron sus distintas posiciones sobre los pasos procesales a seguir”, informó la entidad en un comunicado.

“Tras haber escuchado a la comunidad en su diversidad, el Consejo Directivo definió esta tarde apelar la decisión del tribunal en un hito trascendental para el organismo y consecuente con la posición sostenida durante los últimos tres años de llevar la causa a juicio oral”, se informó. Según confirmaron a Infobae fuentes de la DAIA la votación en favor de la apelación dentro del Consejo Directivo fue de 20 a 1.

En ese sentido el presidente de la DAIA Jorge Knoblovits expresó que “resultó de enorme importancia que nos hayamos escuchado, porque a partir de allí hemos tomado una decisión colectiva, lo que en los hechos significa darle volumen político y legitimidad a esa resolución”.

El 7 de octubre pasado Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado, integrantes del Tribunal Oral Federal 8 firmar el sobreseimiento de los imputados al entender que no fue un delito el pacto entre Argentina e Irán, firmado en 2013, con el fin de interrogar a los iraníes sospechosos de haber organizado el atentado contra la AMIA. “El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó delito”, sostuvo la resolución firmada por los jueces. El caso se había iniciado en 2015 a partir de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

El sobreseimiento fue dictado no solo para para la vicepresidenta. La decisión abarca además al resto de los acusados, entre los cuales se encuentra el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena, el ministro bonaerense Andrés Larroque , el senador Oscar Parrilli, el piquetero Luis D’Elía junto al ex funcionario de Cancillería y hoy embajador Eduardo Zuain y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros.

“El Memorándum de Entendimiento no logró cumplir sus requisitos de validez antes de convertirse en tratado internacional vinculante para las partes, por lo que no ha existido acto jurídico como tal desde el punto de vista del derecho internacional”. De este modo, “no hay ningún elemento directo que de manera contundente nos haga pensar que tal temperamento fue más allá de una decisión política para convertirse en un acto de encubrimiento”, habían señalado los integrantes del TOF 8.

Los acusados había solicitado la nulidad de la causa. En sus planteos habían sostenido que que no había existido imparcialidad de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos -que reabrieron la causa que originariamente había sido desestimada-luego de corroborarse que mantuvieron visitas con el entonces presidente Mauricio Macri. Pero además habían reclamado volver a revisar lo que, a su criterio, era la clave del caso: que el Memorándum no había constituido delito. Los jueces del TOF 8 les dieron la razón a los imputados y los sobreseyeron.

La apelación de la DAIA será tratada por la Cámara de Casación. El caso fue enviado hace poco a la Sala I de ese tribunal, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, aunque hay una queja del fiscal Raúl Plee para que el expediente regrese a la Sala IV.

Informe: Infobae