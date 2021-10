«NO ES FUNCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL BRINDAR MAYOR SEGURIDAD EN LA REGIÓN»

Alberto Fernández dijo que no es obligación del Estado

federal solucionar el conflicto mapuche en Río Negro y

exigió que se haga cargo la Gobernadora

- El presidente Alberto Fernández decidió este jueves enviar personal de Gendarmería a la provincia de Río Negro, luego del pedido de la gobernadora Arabela Carreras para que la asistieran en el conflicto que mantiene con la comunidad mapuche. El jefe de Estado lo confirmó a través de una carta en la cual criticó a Carreras,

Durante la jornada del miércoles, Carreras había exigido públicamente la asistencia del ministerio de Seguridad de la Nación, asegurando que "no estaba pidiendo un favor, si no exigiendo que las competencias se ejerzan como corresponde".

La respuesta llegó durante la mañana de este jueves a través de una carta en la cual el presidente se dirigió a la gobernadora con el objeto de dar respuesta al pedido de asistencia.

"El Gobierno que encabezo, sostiene como esencia del desarrollo político, una excelente relación con los gobiernos provinciales, cuna del federalismo que nos guía", comenzó detallando Fernández.

Luego, agregó: "He decidido a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, asistir en esta oportunidad, a la provincia a su cargo, con efectivos de Gendarmería que patrullarán la zona en cuestión".

Sin embargo, Fernández apuntó contra Carreras asegurando que "es imperioso aclarar que no es una función del Gobierno nacional, reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad en la región".

"Es la propia Ley 24.059 de seguridad interior la que define que las fuerzas federales y provinciales actuaran en conjunto, cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior", destacó el jefe de Estado.

Por último, cerró: "No es este el caso ni mucho menos. Es por ello que sería aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe específicamente de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro".

Texto completo de la carta

“Me dirijo a la señora gobernadora con el objeto de dar respuesta a vuestra nota del día de la fecha”.

“El gobierno que encabezo sostiene como esencia del desarrollo político una excelente relación con los gobiernos provinciales, cuna del federalismo que nos guía”.

“Por esa razón, he decidido a través del Ministerio de Seguridad de la Nación asistir, en esta oportunidad, a la provincia a su cargo, con efectivos de Gendarmería que patrullarán la zona en cuestión. No obstante, es imperioso aclarar que no es una función del gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacional o brindar mayor seguridad en la región”.

“Es la propia Ley 24059 de Seguridad Interior la que define que las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto, cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior”.

“No es este el caso ni mucho menos. Es por ello que sería aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”.

Informe: MDZ, Infobae y agencias