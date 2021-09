MERCOSUR / URUGUAY INICIA NEGOCIACIONES CON CHINA ANTE SORPRESA ARGENTINA

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que se informó a todos

Uruguay - El presidente, Luis Lacalle Pou, se reunió este martes en Torre Ejecutiva con representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria y les informó que el gobierno recibió "una respuesta del gobierno chino, formal, por carta, aceptando avanzar en un Tratado de Libre Comercio (TLC)".

"(Primero) en un estudio de factibilidad y, si hay acuerdo, avanzar en el TLC”, dijo el presidente y acotó que dado que este tema "excede a un gobierno", se organizó esta reunión con los representantes de todos los partidos.

El mandatario recalcó que Uruguay ha tenido vocación histórica de pertenecer al MERCOSUR y, al mismo tiempo, de abrir las fronteras. Recordó que ya tres o cuatro gobiernos han intentado esta flexibilización. “Este gobierno desde hace mucho tiempo ha manifestado su intención de avanzar hacia el mundo con todos los socios del MERCOSUR, pero al mismo tiempo, se ha dicho, que de no ser posible, Uruguay lo iba a intentar”, afirmó.

“Siempre dijimos que el MERCOSUR tiene más poder negociador en conjunto, pero no estábamos dispuestos a que, si los demás no avanzan, el país se quede quieto”, enfatizó Lacalle Pou.

En ese sentido, dijo que el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, ya informó a sus pares del bloque sobre esta novedad, y particularmente mencionó que el canciller argentino, Felipe Solá, ya está al tanto.

Incluso, el mandatario señaló que en las reuniones que mantuvo con el presidente Alberto Fernández hablaron sobre este tema.

Consultado sobre las rispideces que se han generado con Argentina por la vocación de Uruguay de negociar acuerdos comerciales fuera del bloque, dijo que espera que esta noticia no influya en ellas. Además, destacó que Uruguay ha sido muy transparente.

El próximo paso para la negociación del TLC es la realización del estudio de factibilidad, que China espera tener pronto antes de fin de año. “Uruguay tiene apuro, porque cada día que pasa es un día perdido”, dijo Lacalle Pou, pero acotó que el apuro no puede llevar a tener equivocaciones.

Por otra parte, el mandatario aseguró que no es necesaria la aprobación de los parlamentos de los demás países que integran el MERCOSUR para que Uruguay pueda firmar este Tratado de Libre Comercio con China.

Reacción argentina

En el gobierno argentino, salvo por la Cancillería, nadie sabía nada. Un importante ministro del equipo económico, que se enteró por los medios de la decisión de Uruguay de avanzar en un acuerdo comercial con China, calificó la decisión de “delirio”.

En la Cancillería confirmaron una llamada del embajador uruguayo Francisco Bustillo a Felipe Solá antes del anuncio de esta noche. “Dijo que el embajador chino sostuvo a los uruguayos que había margen para empezar a charlar”, contaron cerca del canciller argentino a La Nación. Pero en otras dependencias, más allá de Solá nadie estaba al tanto.

Entre los hombres del Gobierno que se encargan de las negociaciones comerciales y productivas con el Mercosur, apenas conocida la noticia, decían que se abrían dos opciones con la decisión de Luis Lacalle Pou. La primera es buscar incorporar al bloque a las negociaciones. “Durarían 20 años y encima se complicarían, porque Paraguay acaba de reconocer a Taiwán”, contó.

La otra opción es, desde el ámbito jurídico, denunciar que Uruguay incumple la imposibilidad que firmaron los socios del bloque de negociar individualmente por afuera del mismo. “Esto igual tendría una resolución política”, dijo.

“Es un delirio; qué hace Uruguay negociando con China”, se sorprendió el funcionario cuando La Nación contó lo sucedido, quien no ve a Brasil atrás de los anuncios de hoy del presidente de Uruguay.

“Hace 20 años que Uruguay le sube el precio a una bilateral y la convierte en tratado de libre comercio (TLC). No sé nada. Mañana consultaré a Cancillería por novedades. No tiene marco normativo de MERCOSUR para acordar acuerdos con terceros países de manera unilateral. Y China no quiere avanzar con MERCOSUR porque Paraguay ya reconoce a Taiwán”, contó otro funcionario metido en las negociaciones con el MERCOSUR.

Informe: El País (Montevideo) y La Nación