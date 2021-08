«NO SÉ CON QUÉ CARA PUEDE VOLVER A HABLAR EL PRESIDENTE»

Pablo Musse, quien por las restricciones durante la

pandemia no pudo despedir a su hija Solange que murió

de cáncer en Córdoba, criticó a Alberto Fernández por

la fiesta en Olivos

Pablo Musse y su hija Solange

Mendoza - Pablo Musse es el padre de Solange, la joven que murió el año pasado de cáncer en Alta Gracia, Córdoba. No pudo despedir a su hija por las restricciones de ingreso y ahora se conoció que un mes antes del reclamo sin éxito de esa familia, Fabiola Yáñez festejaba su cumpleaños y tenían visitas en la residencia de Olivos. Musse habló en MDZ Radio y dijo que el Gobierno es perverso pero también cargó contra la oposición.

Musse es el protagonista de una triste historia que que conmovió al país y al mundo. El 16 de agosto de 2020, él estaba viajando desde Neuquén hacia Córdoba para ver a su hija, Sol, como aún la nombran, quien padecía de cáncer terminal. Era domingo y la joven lo esperaba para almorzar juntos y posiblemente, para despedirse.

Sin embargo, "no me dejaron ingresar porque supuestamente un serológico dio que tenía covid, entonces me hicieron volver escoltado por la policía de cada provincia que intervino", recordó con impotencia el entrevistado. Solange habló con él, "cuando se enteró que no me dejaban entrar, me pidió que no haga locuras, que ya se iba a solucionar todo". Pero lamentablemente nada fue así. A Pablo nunca le dieron la autorización de entrada a Alta Gracia y el 21 de agosto a las 9 de la mañana Sol falleció.

Consultado sobre lo que le genera enterarse que mientras él y su hija pedían a gritos que los dejaran abrazarse por última vez, en la residencia de la máxima autoridad del país ocurrían estas reuniones festivas, Musse dijo: "Sentí mucha bronca y mucha indignación porque le faltaron el respeto a Solange. Ella decía a gritos que me necesitaba y no la escucharon. Ahora ver eso y ver el año pasado a Fernández comiendo un asado un la familia Moyano..." (no completó la frase y tampoco fue necesario para comprender su impotencia).

"Alberto Fernández dijo que no conocía a Solange, que no se enteró del caso, cuando fue algo que salió en todos los medios nacionales e internacionales. Son perversos. Uno no se imagina hasta dónde pueden llegar. Ya no tienen más relato", continuó enfurecido Pablo.

Musse fue más allá y dijo que "la política da asco", porque "nadie estuvo a la altura de las circunstancias, ni el Gobierno ni la oposición. Nos avasallaron los derechos y nadie hizo nada. Miles de argentinos sufrieron lo mismo, 108 mil son los muertos de covid, ¿y los no covid cuántos somos? Y estos festejando y haciendo joda". "No sé con qué cara puede volver a hablar el presidente"; concluyó.

Informe: MDZ