TROTTA NIEGA QUE SE SUSPENDAN LAS PRUEBAS “APRENDER”

Nacionales - Luego de un año sin clases presenciales por la pandemia, el Gobierno nacional decidió la suspensión en 2021 de las pruebas Aprender, la evaluación de impacto de las políticas educativas a nivel nacional. El ministro de Educación Nicolás Trotta desmintió que se trate de una suspensión y apuntó contra su par en la Ciudad: "Soledad Acuña debe haber entendido mal o forzó su interpretación", expresó el funcionario.

El Ministerio de Eduación de la Nación informó a las provincias que no realizará las pruebas Aprender y aplazará la evaluación que mide los aprendizajes de alumnos de primaria y secundaria hasta el 2022, cuando haya una mayor presencialidad escolar.

La ministra de Educación porteña Soledad Acuña lamentó esta nueva suspensión de la evaluación censal que mide el impacto de los aprendizajes en todo el territorio argentino: "Discontinuarlas sería un error", publicó la funcionaria de la Ciudad en su cuenta de Twitter luego de justificar la herramienta de las pruebas Aprender.

"(Las Pruebas Aprender) se van a realizar como parte de un conjunto más completo de herramientas para evaluar al sistema educativo”, respondió Trotta y consideró que su par porteña "debe haber entendido mal".

"Acuña debe haber entendido mal o forzó su interpretación cuando ayer planteamos a los equipos técnicos jurisdiccionales la necesidad de reflexionar que, en este tiempo de profunda alteración de todas las coordenadas de organización del trabajo escolar, las herramientas para evaluar el sistema educativo y el modo en que se ha ejercido el derecho a la educación en Argentina, deben acompañar el proceso”, explicó el ministro en un comunicado.

Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y académico asociado de Argentinos por la Educación consideró que esta decisión "es típica" y pidió "poner a un lado la grieta".

"Las pruebas Aprender se realizan desde 1993, hasta la Alianza se hacían una vez por año, con el kirchnerismo primero cada dos años, después cada tres, luego (Mauricio) Macri dijo que iba a ser todos los años de vuelta y luego volvió al esquema kirchnerista de que se iba a realizar cada dos. Tocaba hacerlo el año pasado y el Consejo Federal de Educación decidió por unanimidad no hacerlo", sostuvo el exministro de Educación de la Ciudad.

Narodowski expresó que lo deseable es que las pruebas Aprender tengan "una frecuencia estipulada y siempre tienen una frecuencia estipulada que siempre se cambia" y adelantó que "hay que ver cuál es la razón técnica de este año para no hacerlas y ver si es razonable".

"Desde 2002 todos los gobiernos improvisaron", indicó y aclaró que "no me parece profesional y me parece que aporta poco a la convivencia y a la educación ver esto como inédito", dijo.

Nicolás Trotta indicó, además, que "no se suspenden" las pruebas Aprender, sino que se van a realizar "en abril 2022, cuando las y los alumnos hayan regresado de manera presencial a las aulas en todo el territorio nacional".

A su vez, la cartera educativa precisó que está desarrollando un Plan Nacional de Evaluación 2021-2022 que incluye una variedad de enfoques, estrategias, componentes e instrumentos que permiten abordar distintos aspectos de la educación escolar que son objeto de evaluación, especialmente en el contexto excepcional de la pandemia.

"Las evaluaciones que se llevarán adelante este año serán muestrales porque es lo metodológicamente correcto al tener una presencialidad alternada e intermitente de acuerdo a los indicadores epidemiológicos”, justificó Trotta.

De acuerdo con la información difundida por la cartera educativa, este plan "prevé la aplicación de evaluaciones estandarizadas como las pruebas Aprender pero también toma otras que son más eficientes para captar la complejidad de los procesos que se proponen evaluar".

Días atrás, Trotta había estimado que “casi el 10% de los estudiantes -casi un millón de alumnos- tuvo bajo o nulo vínculo con la escuela” durante 2020. La fuente de esos datos se desprende del relevamiento anual, por lo que Narodowski sostuvo que es "una proyección" de acuerdo al Monitoreo que realizan con las provincias ya que los datos del relevamiento en el periodo 2020-2021 estarán el año próximo.

“No vamos a renunciar a los saberes ni a la calidad educativa de nuestras y nuestros alumnos", afirmó en esta oportunidad y agregó: "Son saberes atravesados por la pandemia y para abordarlos, vamos a construir la evidencia necesaria, como lo hemos hecho en el 2020 a través de la Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica, para tomar decisiones informadas de cara a las políticas públicas que debemos continuar implementando".

Esta anunciada política se instrumentará mediante "el plan integral que será presentado al Consejo de la Calidad Educativa presidido por Axel Rivas" y será "discutido y consensuado con las autoridades en el marco del Consejo Federal de Educación".

Por último, Nicolás Trotta cuestionó a los referentes de la oposición y les pidió "coherencia", al apuntar contra la anterior gestión de Mauricio Macri: “Lo más importante es qué hacemos con los resultados de las evaluaciones para enfrentar el impacto no solo de la pandemia sino de los 4 años de desfinanciamiento educativo del gobierno de Macri".

Y cerró: "Los dirigentes se llamaron entonces a silencio mientras desfinanciaban la educación en un 33% en cabeza del Estado nacional, discontinuaron Conectar Igualdad y terminaron 174 jardines de los 3000 que prometieron”.

Informe: Perfil.com