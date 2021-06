«LA ABSTENCIÓN ARGENTINA NOS DEJA DEL LADO DE LAS DICTADURAS»

El excanciller Jorge Faurie sostuvo que esta postura “es

Nacionales - La decisión de la Argentina en la Organización de los Estados Americanos (OEA) -que se abstuvo de condenar los arrestos perpetrados por la gestión de Daniel Ortega, en Nicaragua- fue duramente criticada por el excanciller de Mauricio Macri Jorge Faurie.

“Es un error y una tragedia para la trayectoria de derechos humanos de la Argentina”, sostuvo el exfuncionario de Cambiemos, quien agregó que la postura “nos deja del lado de las dictaduras” y apuntó contra el embajador ante el organismo, Carlos Raimundi -del riñón del Instituto Patria-.

El exministro de Relaciones Exteriores expresó que desde el gobierno de Raúl Alfonsín la Argentina estableció como “un umbral” la defensa de los derechos humanos, algo que distingue al país en el mundo. “Lo hemos abandonado por completo en este año y medio de gobierno, no siendo capaces de criticar las violaciones terribles que existen a los derechos humanos en Venezuela, retirándose de la denuncia hecha en el Tribunal Penal Internacional y, ahora, votando en la OEA contra el consenso de 26 países de la región”, consideró Faurie, en una entrevista para CNN Radio, al comparar con el posicionamiento de la mayoría de las 34 naciones que integran la Organización.

En ese sentido, continuó: “Quedando en un lote de cuatro [países], que con una explicación abstrusa dada por el representante argentino Raimundi nos deja del lado de las dictaduras, de las autocracias, de aquellos que no respetan los derechos humanos y que no son capaces ni siquiera de ir a una contienda electoral”. El comunicado fue repudiado, además, por otros miembros de la oposición e, incluso, por el expresidente Macri.

En una postura unificada, la Argentina y México pidieron respetar el principio de no intervención en los asuntos internos de las naciones. Sin embargo, se mostraron dispuestos a buscar “constructivamente” una solución a la crisis política y consignaron “preocupación” por lo acontecido en Nicaragua y, principalmente, por la detención de figuras políticas de la oposición.

“Nosotros nos abstenemos o nos metemos en función de la cara del cliente”, sostuvo Faurie, al respecto, y lo justificó: “Si se trata de Bolivia, de Venezuela o de Nicaragua nos abstenemos; si se trata de Colombia, de Chile, de Perú o de Ecuador nos metemos y además decimos ‘acá tiene que ser fulano de tal’”.

El excanciller también remarcó que el punto de vista del Ejecutivo “no representa el sentir de los argentinos”. Al respecto, agregó: “Los argentinos que votaron, cualquiera sea el sentido del voto en 2019, lo que quieren es vivir en libertad, que les respeten las ideas, que no por eso tengan que ir presos, que tengan respeto a sus derechos humanos, sociales y laborales, quieren vivir mejor y en democracia, porque reconocen que en democracia más o menos se puede pleitear por mejores condiciones de vida. No quieren vivir en una dictadura, ni en una autocracia, ni con alguien que se perpetúe en el poder, ni se apropie de todo”.

A pesar de mencionar que Ortega fue uno de los dirigentes de la revolución sandinista que provocó la caída de la dictadura de Anastasio Somoza, Faurie remarcó que “hoy la situación de Nicaragua es la misma de la dictadura, con todos los dirigentes políticos presos y con violaciones que vienen desde 2018″.

Sobre la detención de disidentes, Faurie sostuvo que la administración de Ortega “pone en prisión a los cuatro candidatos presidenciales, además de a más de 12 o 13 dirigentes políticos, para que no haya problemas en quedar reelecto por la tercera vez y perpetrarse así indefinidamente en el poder” y añadió: “Como vienen las elecciones y el señor no quiere someterse al juicio de sus habitantes, decide poner presos a todos los que son sus oponentes. Es una locura. Y no tener capacidad para decirle ‘mire hermano, lo que está haciendo es una locura total’”.

Por último, el exministro cerró: “Tengo certeza de que los argentinos queremos algo completamente diferente”.

