COLOMBIA / ATENTAN CONTRA HELICÓPTERO EN EL QUE VIAJABA EL PRESIDENTE DUQUE

La máquina fue atacada a balazos y en la misma, además del mandatario, estaban los ministros de Defensa y del Interior resultandos todos ilesos

Iván Duque



Colombia

- Un helicóptero Black Hawk en el que viajaban el presidente colombiano Iván Duque y su comitiva, fue atacado a bala este viernes a la tarde en la localidad de Cúcuta, cercana a la frontera con Venezuela. La nave, blindada, venía de la región de Sardinata.

El hecho se produjo una semana después de que la Brigada 30 del Ejército fuera atacada y dejara al menos 36 heridos y ninguno de gravedad.

Abordo de la aeronave, que recibió cinco impactos, estaban los ministros de Defensa y del Interior. En este momento están suspendidos todos los vuelos en la terminal aérea.

Desde Presidencia enviaron un video de cómo quedó la aeronave después de recibir ataque. Se ve cómo los disparos rasgaron el armazón del helicóptero pero ninguna bala logró perforar.

El presidente Iván Duque señaló que “Quiero informar al país que luego de cumplir compromiso en Sardinata el helicóptero fue victima de un atentado. Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal. Lo cierto es que es un hecho cobarde. Como gobierno no vamos a desfallecer en la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y criminalidad organizada que operan en el país. No nos amedrentan con violencia. Nuestro estado es fuerte para enfrentar estas amenazas. Seguiremos demostrando que el estado hace presencia en todo el territorio. He dado instrucciones de ir en contra de quienes pusieron en riesgo la vida de otras personas. Colombia sigue siempre fuerte enfrentando la criminalidad”.

Pese a la situación, el aterrizaje fue normal y todos los ocupantes están sanos y salvos. En este momento hay una operación candado en el barrio Camilo Daza, desde donde habrían disparado los delincuentes.

Informe: El Tiempo y El Espectador (Bogotá)