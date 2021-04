HA MUERTO MILVA, UNA DE LAS GRANDES CANTANTES DE LA MÚSICA ITALIANA

“La Rossa” falleció a los 81 años en Milán, tras una larga enfermedad. Grabó con Astor Pizzolla, Ennio Morricone y Vangelis, entre otros

Milva, "La Rossa"

La cantante Milva, una de las grandes intérpretes de la canción italiana, ha muerto a los 81 años de edad en Milán tras una larga enfermedad y después de más de 50 años de una carrera enormemente versátil que la convirtió en una artista reconocida en todo el mundo.

“Su voz ha despertado una profunda emoción durante generaciones enteras. Una gran italiana, una artista que, partiendo de su amada tierra, ha subido a los escenarios internacionales, globalizando su éxito y llevando a lo más alto el nombre de su país. Adiós a la pantera de Goro”, la homenajeó el ministro de Cultura de Italia, Dario Franceschini, nada más conocerse este sábado su fallecimiento.

Apodada así por su ciudad natal en el noreste del país —pero también como Milva, la rossa por el color rojizo de su larga cabellera y el título de una de sus canciones más famosas, escrita por Enzo Jannacci― la artista murió en Milán, donde vivía con su secretaria y su hija, según los medios del país, conmocionado por la pérdida de una de las integrantes del cuarteto de oro de las voces femeninas italiana de los sesenta y setenta, junto a la mítica Mina, Iva Zanicchi y Orietta Berti. Milva llevaba retirada de los escenarios y la vida pública desde 2010, cuando publicó un mensaje en Facebook que recuerda hoy La Repubblica: “Tras 52 de actividad ininterrumpida, miles de conciertos y espectáculos teatrales en los escenarios de medio mundo, tras un centenar de discos grabados en al menos siete idiomas distintos [incluido el castellano], he decidido poner punto y final a mi carrera [...] que considero grande y única, no solo como cantante sino también como actriz y ejecutora musical y teatral. [...] He decidido abandonar definitivamente los escenarios y dar un paso atrás”.

Nacida en Goro, un pequeño pueblo de 3.000 habitantes de Emilia Romagna, Maria Ilva Biolcati fue condecorada por los gobiernos de Italia, Francia y Alemania y se convirtió en una cantante muy popular internacionalmente: vendió más de 80 millones de discos y es el artista italiano con mayor número de discos grabados, 173 entre álbumes de estudio, en vivo y colecciones. Con un estilo enormemente versátil, Milva transitó géneros musicales muy diferentes gracias a su habilidad y talento interpretativo único, de las canciones populares a las más intensas, y obtuvo uno de sus mayores éxitos con Giorgio Strehler y sus interpretaciones musicadas de las obras de Bertolt Brecht. Al mismo tiempo grababa colaboraciones inolvidables con artistas como Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Mikis Theodraks, Vangelis, Enzo Jannacci y Franco Battiato. La Repubblica destaca su “voz, capacidad de adaptarse a cualquier género musical, curiosidad, talento, versatilidad y facilidad para hablar idiomas extranjeros”. El mismo diario subraya que Milva fue pionera en la denuncia de la violencia de género con canciones como Uomini addosso.

Participó en 15 ocasiones en el Festival de San Remo, que nunca ganó, pero que en 2018 le entregó el premio a la carrera que fue recogido por su hija. En ese mismo certamen había debutado en 1961, con apenas 22 años: terminó tercera.

El pasado 26 de marzo recibió la vacuna contra el coronavirus. “Me estoy vacunando porque me preocupo por mi vida y por la de los demás. Haced lo mismo. Necesitamos volver a la vida de antes y abrazar a nuestros seres queridos. Todos juntos podemos vencer a este virus”, escribió entonces en Facebook, según medios italianos.

Informe: El País