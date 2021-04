COVID-19 / CHILE DESMIENTE A CAFIERO POR LAS VACUNAS PFIZER

El jefe de Gabinete argentino había dado información

errónea sobre las dosis recibidas en el vecino país

- La similitud del mes de abril del presente año con el del 2020 es tanta que asusta. Junto con el repunte de contagios y el aumento de restricciones, vuelven a aparecer las comparaciones del Gobierno Nacional con otros países para justificar el desempeño de Casa Rosada en la Gestión de la pandemia.

El año pasado, en las recordadas conferencias de prensa del presidente, Alberto Fernández, en las que utilizaba filminas para explicar la situación epidemiológica en el país, el Gobierno casi que tomó como “chivo expiatorio” a Chile para contrastar la situación de Argentina con el país trasandino. Sin embargo, el problema radicaba en que en esas comparaciones muchas veces los datos utilizados eran erróneos.

El embajador chileno en el país, Nicolás Monckeberg, pasó del anonimato a ser reconocido ampliamente en Argentina debido a sus reiteradas apariciones en los medios argentinos o en redes sociales rectificando la información errónea brindada por Fernández.

Ahora, en abril de 2021, volvieron las rispideces con Chile por dar información incorrecta sobre el país trasandino. En este caso, el medio de aquel país La Tercera cruzó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por dar “datos erróneos” sobre la llegada de vacunas de Pfizer a Chile.

El miércoles, Cafiero brindó una entrevista al programa A Dos Voces emitido por la señal TN. Allí se le consultó por el fracaso de las negociaciones entre el Gobierno argentino y las autoridades de Pfizer para que el país tenga acceso a su vacuna, algo que si consiguieron nuestros países vecinos.

Ante la pregunta, Cafiero aseguró que “fue lamentable no haber podido llegar a un acuerdo con la empresa”, pero que “lo cierto no es lo que estás diciendo”, sobre la distribución de dosis de Pfizer en la región ya que “prácticamente no llegaron, llegaron muestras”.

El jefe de Gabinete usó de ejemplo a Chile para justificar dicha afirmación: “30 mil vacunas llegaron a Chile, y después por eso Chile tuvo que salir a comprar de urgencia a China a Sinovac, porque si no, no tenía vacunas, Pfizer no cumplió los contratos”, agregó.

Sin embargo, la información no era correcta y desde el medio salieron a rectificar las cifras dadas por Cafiero. Según los datos del Ministerio de Salud de Chile, hasta el 24 de marzo habían llegado a Chile un total de 1.284.075 dosis de vacunas Pfizer. Más de 180 mil dosis arribaron ese día. El 31 de marzo llegaron 368.550 dosis adicionales, totalizando 1.652.625. A su vez, 1,226,219 ya fueron administradas. Cifras muy por encima de las mencionadas por el funcionario del Gobierno.

La situación trascendió a los medios y también desde el Gobierno chileno salieron a desmentir a Cafiero. Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales y quien ha liderado las negociaciones para adquirir las vacunas contra el Covid-19 se sumó a las rectificaciones y corrigió al jefe de Gabinete

“Puedo precisar que con las 234.000 que llegan mañana a @NuevoPudahuel, serán 1.886.625 dosis.”, twitteó el subsecretario en respuesta a un periodista que consultaba sobre la veracidad de los dichos de Cafiero.

