TRAS LOS DICHOS DE CRISTINA KIRCHNER SUBE EL RIESGO PAÍS

“No podemos pagar la deuda porque no tenemos plata”,

había dicho la vicepresidenta produciendo la caída masiva

de los bonos argentinos

- Tras los dichos de Cristina Kirchner sobre la deuda y la incapacidad de pago de la Argentina, los bonos argentinos continuaban este jueves en el arranque de las operaciones su caída iniciada en la tarde del miércoles que puso fin al rebote que venían transitando alentado por las negociaciones encaradas con el FMI.

En línea con la debilidad de los bonos, el riesgo país vuelve a subir -2,5%- y se vuelve a acercar a los 1600 puntos, operando en 1574 puntos. El índice sube casi 500 puntos básicos (46%) desde el canje de deuda. También los ADR se ven afectados

También los ADR de empresas argentinas mostraban mayormente caídas, en torno del 2%, con las únicas excepciones de Corporación América y Supervielle.

Los bonos caen más del 1,1% en todos los tramos y los rendimientos vuelven a subir.

El contexto global no favorece ya que Wall Street se encuentra operando a la baja.

Si bien Martin Guzmán estuvo encabezando reuniones con inversores y con el FMI, las mismas no lograron convencer al mercado para despejar los riesgos de incumplimiento del país en el corto, mediano y largo plazo.

Todos los tramos de la curva soberana argentina opera en terreno negativo, registrando descensos mayores al 1% en todos los plazos.

Los bonos mas cortos, con vencimiento a 2029 y 2030 operan con caídas de 1,07% y de 1,7% respectivamente.

Los Globales del tramo medio, es decir, a 2035 y 2038, también registran descensos, cayendo 1,4% y 1,5% respectivamente.

Finalmente, en el tramo mas largo, los Globales 2041 y 2046 caen 1,5% y 1,6% respectivamente.

De esta manera, los rendimientos vuelven a desplazarse al alza y la curva se sigue empinando hacia arriba, con una curva completamente invertida.

Los bonos globales más cortos rinden 19,75% y los más largos operan con tasas por encima del 15%. La curva de ley local opera con tasas del 21,5% en el tramo más corto y del 17% en el tramo más largo.

A la vez, las paridades de los bonos vuelven a caer y en distintos tramos se vuelven a registrar precios de u$s 30 centavos por bono.

Las altas tasas, las bajas paridades y la curva invertida son síntomas de que el mercado ve riesgos de incumplimiento sobre la deuda local pese a que los vencimientos abultados comienzan a aparecer en 2024.

En línea con la debilidad de los bonos, el riesgo país vuelve a subir y se vuelve a acercar a los 1600 puntos, operando en 1574 puntos. De esta manera, el índice sube casi 500 puntos básicos (o un 46%) desde el canje de deuda llevado a cabo en septiembre pasado.

Las palabras de CFK

La debilidad de los bonos se acentuó el miércoles pasado cuando la vicepresidente, indicó en su discurso: "Con los plazos y las tasas que pretenden no solamente es inaceptable, es un problema de que no podemos pagar la deuda porque no tenemos plata". En una de las frases más fuertes del discurso y la que causó mayor impacto en el mercado.

Los analistas de Delphos Investment explicaron que el discurso de la Vicepresidenta dejó en evidencia las claras diferencias que existen en la visión económica y política dentro del Gobierno, aunque el buen dato es que gran parte de las malas noticias que rodean a los bonos, ya están incluidos en los precios.

"Mientras el ministro Guzmán negocia en Washington las primeras pautas de un nuevo acuerdo, CFK desde la Argentina marca la cancha en la cual debería moverse el ministro. La tesis de apelar al momento único actual para obtener condiciones únicas tiene una ventana de tiempo muy corta. Nuestro país va por ese camino, con probabilidad de éxito muy acotada", sostienen.

"El 'kirchnerismo' siempre negoció duro, y esta no será la excepción. Pero al final termina arreglando, y con el FMI no será la excepción. Hay poco margen para obtener concesiones extraordinarias, pero el Gobierno las buscará todas -sostienen en Delphos-. Para los inversores, la buena noticia es que todo esto se encuentra mayormente incorporado en los precios, dejando cualquier noticia positiva como catalizador de recuperaciones de precios", concluyen.

Un operador de bonos de un banco local explicó que los comentarios de CFK, sumado a la salida del Grupo de Lima generan problemas sobre un posible acuerdo con el FMI y por lo tanto terminan impactando en la deuda argentina.

"Se da un combo de factores que no son buenos para los bonos. No hay un plan económico, a ello hay que sumarle que el país entra en una segunda ola de contagios, con pocas dosis de vacunas y sin un acuerdo con el FMI", asegura un trader.

"La salida del Grupo de Lima genera roces con los EE.UU. y por lo tanto aleja las chances de un acuerdo con el Fondo -sostienen en el mercado-. A ello hay que sumarle que el alejamiento se potencia cuando se escucha a la vicepresidenta hablar sobre la capacidad de pago de argentina. No hay drivers positivos por mas que el negativismo este fuertemente incluido en los precios", dijo el trader.

El contexto financiero luce adverso para los bonos no solo por cuestiones locales sino también por favores globales. Los principales índices bursátiles operan a la baja, ampliando el retroceso registrado en el día de ayer.

El Nasdaq cae 0,5% mientras que el Dow Jones y el S&P500 operan a la baja, cayendo 0,6% y 0,4% respectivamente. En Europa también se ven caídas mayores al 1% en promedio.

Dada la volatilidad en Wall Street y la baja de los bonos, los ADR acompañan la tendencia a la baja. Las acciones de Despegar lideran los retrocesos cayendo 3,4%, seguida por YPF que cae 2,93%, Banco Macro (2,7%), Vista Oil y BBVA Argentina que pierden 2,7% y 2,5% respectivamente.

Solamente las acciones de Corporación América y Grupo Supervielle suben 3,7% y 1,1% respectivamente. El resto opera con bajas de hasta 2%.

Informe: El Cronista