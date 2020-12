RUSIA DICE QUE LA SEMANA QUE VIENE EMPEZARÍA A VACUNAR A MAYORES DE 60

Tras la polémica por las palabras de Vladimir Putin, su

ministro de Salud, Mikhail Murashko, aseguró que los

ensayos clínicos están a punto de finalizar

- Luego de la polémica desatada los últimos días cuando Vladimir Putin dijo que no se había aplicado la vacuna Sputnik V porque no era recomendada para personas mayores de 60 años, el ministro de Salud ruso, Mikhail Murashko, anunció que los ensayos clínicos para ese grupo etario están llegando a su fin y que la semana que viene comenzarán a vacunar.

El titular de la cartera sanitaria fue consultado sobre si, efectivamente, los adultos mayores, siendo uno de los grupos de riesgo de contagio de coronavirus, podrían recibir sus dosis antes del comienzo del 2021. “Sí, eso esperamos”, fue la respuesta del funcionario.

Murashko advirtió que las pruebas de las dosis para esa franja etaria se encuentra en el tramo final y que la aprobación oficial se daría en las próximas horas. Asimismo, el ministro de Salud instó a las autoridades sanitarias de fuera de Moscú a tener preparados sus programas de atención para poder aplicar las vacunas a la mayor cantidad de adultos mayores y lo antes posible.

“Recomendamos a todas las regiones que también incluyan a las personas con diabetes en sus planes de vacunación”, indicó Murashko, según indicaron medios locales.

La vacuna Sputnik V fue, el 11 de agosto, la primera registrada durante la carrera internacional por la búsqueda de inmunidad ante el covid-19. Sin embargo, a lo largo de la última semana, su eficacia y desarrollo quedó en tela de juicio después de que el propio líder de Rusia, Vladimir Putin, asegurara que todavía él no estaba en condiciones para aplicarse esa dosis porque por el momento no era recomendable para mayores de 60 años.

“Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas, y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible”, dijo el jefe del Kremlin al contestar a un pregunta sobre si había vacunado durante su famosa conferencia de prensa anual.

Putin detalló que la vacuna que se emplea en la campaña de vacunación en el país, la Sputnik-V, está aprobada para un determinado grupo de edad, de 18 a 60 años: “A la gente como yo la vacuna todavía no llega”, dijo Putin, que el 7 octubre pasado cumplió 68 años.

Además, el mandatario indicó que la producción de la misma podría llegar a demorarse más tiempo de lo esperado ya que algunos de sus componentes son escasos y cuesta disponer de ellos en enormes cantidades.

El desarrollo de la Sputnik V es llevado a cabo por investigadores del Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, su sigla en inglés) encargado de financiar y administrar el proyecto.

Las palabras de Putin generaron un inmenso revuelo en toda la comunidad científica internacional. Por eso, especialistas rusos tuvieron que salir a aclarar que no se trataba de haber recibido resultados adversos durante las pruebas sino que la demora en la aprobación para el uso en adultos mayores respondía simplemente a una cuestión de tiempo. Algo habitual en el transcurso del lanzamiento de una nueva vacuna.

“Para elevar el límite superior de edad, los desarrolladores de la vacuna están realizando ensayos clínicos adicionales con voluntarios de más de 60 años que empezaron a mostrar buenos resultados preliminares. Además se están analizando los datos clínicos y se está preparando un informe que será utilizado por el Ministerio de Salud para decidir sobre el uso de la vacuna contra COVID-19 para grupos de población de mayor edad”, afirmó Alexei Kusnetzov, asesor del ministro Murashko durante e viernes.

“No se determinaron problemas de seguridad de Sputnik V con los voluntarios mayores. La decisión sobre el uso de la vacuna podrá tomarse en los últimos 10 días de diciembre”, pronosticó el asesor.

En la Argentina también las palabras de Putin dispararon todas las alarmas. De acuerdo a los últimos datos, el Gobierno de Alberto Fernández espera poder contar en los próximos meses con dosis de Sputnik V suficientes como para poder vacunar a 25 millones de personas. Por eso, resultó determinante que la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud, Carla Vizzotti, saliera a hablar sobre la demora de aprobación para la aplicación en adultos mayores.

“Los ensayos clínicos en las vacunas y en la industria farmacéutica siempre se van desarrollando y analizan por grupos, hasta ahora la recomendación de utilización es hasta los 60 años”, afirmó el jueves desde Rusia la funcionaria, en declaraciones a Radio con Vos.

“Están terminando los últimos pasos para que también se apruebe el uso en los mayores de 60 años (...) Nos dijeron que a fin de año la avalarán en el Ministerio de Salud”, completó.

Ya un día después, Vizzotti otorgó una nueva entrevista al medio Russia Today, donde se explayó sobre los detalles de contratación de la vacuna por parte del Gobierno argentino.

“Debe recibir 10 millones de tratamientos de la vacuna Sputnik V entre diciembre de este año, y enero y febrero de 2021 (...) en este primer embarque son 300 mil dosis”, afirmó.

Y añadió: “Esperamos que para marzo esté un porcentaje importante de la población de mayor riesgo inmunizada, para disminuir el primer objetivo que tenemos que es la morbimortalidad y el impacto socioeconómico del covid-19″.

Informe: Infobae