FALLO DE LA CORTE / AFIRMAN QUE MUCHOS JUECES QUEDARON EN SITUACIÓN DE «PRECARIEDAD»

Tras la sentencia por el caso de los trasladados Bruglia y Bertuzzi, otros magistrados están en un “tembladeral”,

como María Servini, trasladada en 2000

- Repuestos en sus cargos al frente de la Cámara Federal por la Corte Suprema que rechazó la anulación de sus traslados dispuestas por el Senado de la Nación, pero sin un horizonte de estabilidad, por cuanto han sido repuestos hasta que a través de un concurso el Consejo de la Magistratura elija a los que ocuparán esos cargos de manera definitiva, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi evalúan por estas horas si siguen o renuncian.

“No sé bien qué harán”, confió Alejandro Carrió, el abogado que los representa, quien confirmó que en principio han pedido a la Cámara Federal licencia por cinco días, que “son los que les corresponden por vacaciones no gozadas”. Y agregó que “decidieron tomárselas para decidir el futuro de ellos, una vez que puedan leer el fallo con tiempo”.

En declaraciones a radio Mitre, Carrió no ocultó su fastidio sobre ese punto, ya que señaló que los jueces fueron notificados del fallo “a las 7 de la tarde”, cuando en los medios ya habían trascendido los detalles del mismo. La decisión, dijo, “se filtraba como salomónica intermedia, y de salomónica e intermedia tiene bastante poco”, razonó.

“Los jueces fueron notificados del fallo a las 7 de la tarde; los países serios no hacen esas cosas… En los países serios todos se enteran cuando sale un fallo, no se enteran los medios 7 horas antes”.

Carrió señaló que en el extenso fallo “la Corte se toma páginas y páginas y páginas para tratar de explicarnos que cuando dijo hace dos años que Bruglia no necesitaba ratificación, ahora no es así. Cuando necesitan tantas páginas para explicar algo es porque la decisión no se sostiene”.

El letrado admitió que hubiera preferido que los cortesanos dijeran directamente “hicimos una mala interpretación” en el pasado, para ahora modificar la decisión. Y citó el caso del juez de la Corte Carlos Fayt que “lo hizo una vez en un caso de drogas. Eso es honestidad intelectual”.

Así las cosas, Alejandro Carrió advirtió que hay “gran cantidad de jueces que ahora quedan en una situación de tembladeral. Hay 30 o 40 jueces, y un ejemplo paradigmático: la jueza Servini, fue trasladada de un juzgado de instrucción por Carlos Menem a uno federal. Encima, es jueza electoral. Se consideró en ese momento que no era necesario un nuevo acuerdo del Senado. Y como ella hay 30 o 40 jueces”.

Para el abogado de Bruglia y Bertuzzi, el fallo de la Corte Suprema pone en “situación de precariedad” a decenas de jueces que a la hora de dictar sentencia pueden pensar que “si no le gusta (lo que decidan) al poder público, le inician un nuevo concurso” en sus juzgados. “Mi estabilidad vale un soplido”, resumió como pensamiento de esos jueces.

“Como fallo es bastante decepcionante”, concluyó Carrió con su crítica a la decisión de la Corte Suprema.

Consultado en el programa “Lanata sin filtro” sobre si Bruglia y Bertuzzi descartan concursar por los propios cargos que ahora ocupan, teniendo en cuenta que eso llevará mucho tiempo, incluso tal vez hasta que cambie este gobierno, señaló que han pedido licencia para analizar qué hacer. Y al respecto advirtió que “no puede ser que un concurso dure tanto tiempo… 4 años, hasta diez años…”. Y lo atribuyó a que “el Consejo de la Magistratura está totalmente politizado. No me sorprendería que ahora el concurso sea exprés”.

Con todo, consideró que los camaristas a los que defiende han quedado en “una situación de transitoriedad que ni siquiera depende de plazos. ¿Qué clase de estabilidad es esa?”

