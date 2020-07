HALLAN SIN VIDA AL EXSECRETARIO PRIVADO DE CRISTINA KIRCHNER

El cuerpo estaba enterrado, con un golpe en la cabeza y

heridas de arma blanca. Fabián Gutiérrez, de 46 años, había declarado como arrepentido en la causa de los cuadernos

de las coimas





Nacionales - Tras un extenso operativo de rastrillaje, encontraron este sábado al mediodía el cuerpo de Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Kirchner, enterrado afuera de una vivienda de El Calafate, confirmó el juez de instrucción de la causa, Carlos Narvarte.

"Estamos hablando de un homicidio", dijo el juez pasado el mediodía afuera de la vivienda donde encontraron el cuerpo, ubicada en la calle Jorge Newbery al 200, en el barrio Aeropuerto Viejo de esta ciudad. Añadió que Gutiérrez estaba enterrado, con al menos un golpe en la cabeza y heridas de arma blanca. Estaba vestido y envuelto en una sábana.





Según la primera hipótesis, Gutiérrez habría sido asesinado en su casa y luego trasladado "en una camioneta" a la vivienda donde fue encontrado. Además, dijo que desconoce el móvil del homicidio, aunque apuntó a motivos personales. "Puede haber más detenciones", anticipó





Según trascendió, el allanamiento surgió a partir de la confesión de los hechos de uno de los cuatro detenidos ante la fiscal que entiende en la causa, Natalia Mercado. La fiscal, el juez y el detenido se trasladaron luego hacia la vivienda señalada, de color amarillo y ubicada en el barrio Aeropuerto Viejo.





Gutiérrez, de 46 años, se encontraba sin dar señales desde hacía varias horas cuando su madre, Teresa García, fue hasta su casa el viernes por la tarde y, tras no encontrarlo, decidió denunciar su desaparición ante la policía. La camioneta de su hijo estaba en la casa, el perro encerrado y dentro de la vivienda se encontraron rastros de sangre.





Según confirmaron fuentes cercanas a la familia, Gutiérrez se encontraba hacía varias semanas en El Calafate . Había viajado hasta allí para pasar la cuarentena, pero hacía solo dos días que se había mudado a este nuevo domicilio, una casa de su propiedad que estaba alquilada.





La vivienda se encuentra ubicada en la Zona de Chacras de la ciudad, a unos 100 metros del chalet de Cristina Kirchner, para quien trabajó durante años, con apenas algunas interrupciones.





Arrepentido





El exsecretario privado de Cristina Kirchner declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas. El mismo José López aseguró que en la madrugada en que se lo registró arrojando bolsos con billetes a un convento (el famoso video que dio vueltas al mundo), había recibido un llamado de Gutiérrez para mover ese dinero de lugar.





Sin embargo Gutiérrez negó que eso fuera cierto. "Ni siquiera estaba en Buenos Aires", se defendió.





En cambio, sí dio detalles de su trabajo para los Kirchner. "Pasada una semana de la asunción presidencial, Kirchner me convoca a su despacho y me dice que mi tarea concreta sería el acompañamiento de la primera dama. Yo no recibí muy gustoso esa tarea. Dado el carácter que tenía la senadora, nadie quería trabajar con ella . Mi tarea junto a Cristina era acompañarla a todos lados , de sol a sol, porque yo estaba solo con ella. Tenía un solo franco al mes ", dijo el exsecretario de la entonces senadora y primera dama., tal como informó La Nación.





"También la acompañaba a los viajes oficiales como primera dama. En esas ocasiones la acompañaba cuando iba de compras . Ella elegía lo que quería comprar y luego iba yo con el dinero y lo retiraba. Las sumas rondaban entre los cuatro y los seis mil dólares por cada viaje . Renuncié el 25 de mayo de 2005, cuando volvíamos de Jerusalén. Yo fui al baño y ella me requirió y no estaba. Discutimos y renuncié. Estaba muy cansado, estuve 4 meses sin francos", confesó ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en octubre de 2018.