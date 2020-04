El ministro Guzmán sostuvo que el Gobierno presentará una propuesta “sostenible” por la deuda con una quita del 62%.

El presidente Fernández dijo que este es un “default virtual”





Martín Guzmán

Economía - El ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió este jueves que la Argentina "hoy no puede pagar nada", mientras destacó que el Gobierno presentará una propuesta "sostenible", y rechazó la posibilidad de un mayor ajuste fiscal, como piden los acreedores.

El ministro reconoció que no fue posible llegar a un entendimiento con la contraparte, con lo cual decidió presentar una oferta de manera unilateral, que será analizada por los fondos de inversión en un lapso de 20 días.





Desde la Quinta de Olivos y juntos al presidente Alberto Fernández, el funcionario indicó que la Argentina buscará en su propuesta "cambiar la estructura de bonos por otra que implique un período de gracia de tres años".





Guzmán detalló que la propuesta de pago de deuda planteará una quita de 3.600 millones de dólares en stock de capital y de 37.900 millones en intereses, equivalente al 62%.





"Argentina empezaría a pagar en 2023", anunció el ministro.





Guzmán advirtió que "hay gente jugando muy fuerte, los acreedores quieren que la Argentina pague más y hay muchos intereses en juego".





"Tenemos que estar todos unidos atrás de esta oferta. Es fundacional para sentar las condiciones de un desarrollo sano. Seguiremos trabajando día a día", afirmó el funcionario.





Dijo que la oferta propone un interés promedio de 2,33%, una quita de 3.600 millones de dólares en el stock de capital, equivalente al 5,4% y de 37.900 millones en intereses, que corresponde al 62%.





Destacó que hay "fuertes similitudes" con la forma de abordar el tema que tiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) y señaló: "Hoy la Argentina no puede pagar nada".





Sostuvo que no sólo en la actualidad no puede hacer frente al pago de la deuda, "sino que durante ciertos años no puede pagar".





"Lo que la Argentina propone es algo consistente con lo que consideramos en un marco sostenible", enfatizó Guzmán, quien afirmó que los acreedores piden "más ajuste fiscal, rápido y en mayor cantidad".





"La realidad es que eso destruiría el futuro y las oportunidades de millones en la Argentina. Es algo que nosotros no vamos a permitir", apuntó Guzmán.





"Default virtual"





Por su parte, Alberto Fernández admitió que la Argentina está "en una suerte de default virtual" y afirmó que "todos tenemos un compromiso común: salir de esta situación".





Así lo indicó en la conferencia en la Residencia de Olivos, acompañado por la vicepresidenta Cristina Kirchner; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y gobernadores, donde se presentó la oferta de reestructuración de deuda.





"Nos propusimos que el pago de deuda no suponga más postergación para la Argentina ni para los argentinos que la están pasando mal", destacó.





Añadió que el Gobierno se propuso "ser serio" y aclaró que no se hizo un aprovechamiento de la situación planteada por la pandemia del coronavirus.