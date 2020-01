Les muchaches peronistas

Todes . Faltan otros todes, sin duda. Esas fracturas incesantes estallaron con el kirchnerismo, que decidió incorporar por su cuenta un capítulo a la pieza, alejado del contenido original, en el que se ovaciona a Cristina, a Néstor, a la gloriosa JP y a los desaparecidos. Si los K se atrevieron a modificar el Nunca más, menos significativo era contaminar la marcha de un autor anónimo –aunque se presume que fue un célebre inventor de jingles, quien, por razones comerciales, evitó estampar su firma–, aprovecharse de un emblema para sublimar su propio relato.

Una vejación, claro, a la tradición peronista. Finalmente parece una misma canción, pero no lo es. Lo que hasta ahora no han podido alterar los revisionistas del kirchnerismo es apagar la famosa grabación de quien fue perseguido por cantarla, Hugo del Carril, tampoco la versión menos difundida de un gardeliano de la época, Héctor Mauré, otro condenado por las listas negras después del 55. Son un obstáculo para ellos, como el mismo Perón.

, según Graham Greene. Y como ella regresó molesta con algunas situaciones de gobierno,(ella siempre ha sido sensible a ese tipo de exteriorización, solo basta entender la cercanía de

Parece anecdótica esta división musical, la usura kirchnerista sobre los valores de otros, pero interesa debido a que esa separación se ha advertido en los actos del nuevo gobierno, en asunciones y juras, con gente que entonaba una marcha y otra que declamaba la suya. No solo pasa por el pentagrama la diferencia, nítida por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, entre los cantores del gobernador y los de los intendentes. Más cuando se sabe que Cristina solo recita la nueva versión y, en cambio, Alberto hace equilibrio entre la marcha original y la complementaria para mantener estable la relación con su vice,

(objeto de acechanzas también por hackeos y dañinos operativos en internet)., como Hebe de Bonafini, al revés del Presidente, que utiliza otra metáfora para negar la existencia de presos políticos. 3) Massa, el auxilio y consultor más importante del Ejecutivo, discrepa en público con el cristinismo: para él, Nisman no se suicidó, casi una temeridad insolente su declaración.

Nadie sabe si le alcanzó el bálsamo a Alberto, pero es público que son varios los que no cantan la misma marcha en el Gobierno.

Cada uno canta su marcha, no son siquiera una orquesta: hasta fallan las designaciones, no hay firma autorizante, Cafiero y Beliz demoran los permisos por revisiones extenuantes y, aun así, hubo tres personas para jurar en un mismo cargo en el Ministerio de Trabajo, ubicaron un chef y un médico en el directorio del Banco Nación y, por si no alcanzara,

(y no fue porque se trataba de un divorciado). Era un rechazo cantado.