ESTUDIAN PROYECTO DE LEY PARA DESPENALIZAR TENENCIA DE MARIHUANA

La titular de la Sedronar, Gabriela Torres, confirmó que existe una iniciativa surgida en el Ministerio de Seguridad





Nacionales - En campaña, el entonces candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, confesó estar a favor de la despenalización de la tenencia de marihuana. No volvió a referirse al tema ya ejerciendo la presidencia, pero se sabe que en el Gobierno tienen la intención de trabajar sobre un proyecto que sería presentado en el transcurso del presente año para debatirlo en el Congreso.

Así trascendió esta semana y fue confirmado este jueves por la titular de la Sedronar, Gabriela Torres, quien en diálogo con AM 750 reconoció que “hay una iniciativa del Ministerio de Seguridad para la despenalización de la marihuana”. La funcionaria diferenció: “una cosa es narcotráfico y otra es consumo”, aunque aclaró que “el proceso de armado de la ley aún no empezó, sí está la iniciativa”.





Con todo, en diálogo con La Red, Gabriela Torres tomó distancia de una eventual legalización de todas las drogas. “Si en este momento no tenemos ninguna regulación, sería todo más confuso -aclaró-. Creo que hay que trabajar mucho en relación a qué puede tolerar el cuerpo. Un menor no puede consumir ninguna sustancia, porque cualquiera sería problemática. Su hígado y su cerebro no están terminados de formarse. Si no acompañamos a los jóvenes en relación al cuidado de su propio cuerpo, de verdad se están lastimando mucho”.





Así las cosas, la intención es avanzar con el cannabis. Al respecto, Alberto Fernández se manifestó en campaña a favor de rever la penalización de la tenencia de cannabis, y apuntó que la forma de lucha contra el narcotráfico ha sido “un rotundo fracaso”. Para él, la marihuana es una sustancia incluso menos nociva que el tabaco y consideró que “la solución” para combatir las adicciones no es perseguir fumadores de marihuana”.





“Hemos intentado con la guerra contra el narcotráfico una y mil veces y no hemos resuelto el problema de las adicciones. Las adicciones tienen distintos niveles, según dice la ciencia médica: adicciones que son más dañinas que otras para la salud humana”, precisó, para agregar luego que “algunas drogas son hasta menos nocivas que el tabaco, que circula libremente entre nosotros y mata a mucha gente de cáncer”.





Entrevistado en esa oportunidad en Radio con Vos , el entonces candidato presidencial del Frente de Todos sostuvo que “la solución no es andar persiguiendo a fumadores de porro de marihuana. La solución es actuar con otra sensatez. Hemos corroborado hasta aquí que persiguiendo como perseguimos solo generamos un mercado negro que es perfecto para los grandes delincuentes del narcotráfico y le arruina la vida al pequeño consumidor, que ha decidido intoxicarse, como el fumador de tabaco, que lo hace cotidianamente”. Con todo, aclaró que la revisión de la ley de drogas para no perseguir al consumidor no incluía a las sustancias “duras”, como la cocaína o drogas sintéticas. “Estoy hablando puntualmente de la marihuana, denominada droga blanda. Es algo que recomienda Naciones Unidas, que lo ha explicado en más de un trabajo en los últimos años”, precisó.





Así las cosas ha trascendido que el Gobierno está trabajando en un proyecto de regulación que contemplaría la despenalización de la tenencia de cannabis para consumo personal y hasta el autocultivo para uso privado.





Más allá de la confirmación brindada por la titular de la Sedronar, Infobae apuntó esta semana que en el Ministerio de Seguridad se están estudiando los modelos de regulación que existen en otros países, citando el caso de Uruguay, Canadá y un grupo de estados norteamericanos.





El plan que se analiza para transformar en proyecto establecería determinar una cantidad máxima de posesión de marihuana admitida para el consumo personal en adultos de más de 18 o 21 años, lo mismo que el cultivo de plantas, que se determinaría en cantidad de metros cuadrados o número de plantas admitidas.





La eventual despenalización de la tenencia para consumo de droga fue uno de los elementos de disputa entre la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, y su par bonaerense, Sergio Berni, pues cuando este último sugirió el estudio de la legalización del consumo y comercialización de todas las drogas, la funcionaria nacional aclaró que si bien no estaba en desacuerdo, piensa que “hay que empezar con las drogas blandas, y después ver de ampliarlo a otras. Argentina no es un país que esté preparado para despenalizar las drogas duras”.





Entrevistada por radio Metro , Frederic apuntó que “hay que avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis, inclusive sobre la producción para el consumo. Hay que dar un debate”. Y por lo visto, en eso están y en los próximos meses habrá novedades.





Informe: Parlamentario.com