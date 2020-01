Barcesat y Baltazar Garzón arman un 'tribunal ético' contra el Lawfare

Eduardo Barcesat

Por Ramón Indart





Un "tribunal ético de juzgamiento de Lawfare" analizará y dictará sentencia sobre procesos judiciales entre los que se encuentran los de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Lula Da Silva y Julio De Vido. Al frente del mismo estará el consitucionalista argentino Eduardo Barcesat y dentro del tribunal que realizará las investigaciones, el exjuez Baltasar Garzón. analizará y dictará sentencia sobre procesos judiciales entre los que se encuentran los de la vicepresidenta Cristina Fernández deAl frente del mismo estará el consitucionalista argentino Eduardo Barcesat y dentro del tribunal que realizará las investigaciones, el exjuez Baltasar Garzón.

La sentencia del tribunal ético se conocerá en noviembre del 2020. Entre los investigados estarán, entre otros, el juez Claudio Bonadio, pero también periodistas como Daniel Santoro, Jorge Lanata y Luis Majul.





Barcesat escribió un documento que envió a Perfil para dar a conocer los primeros detalles: "El lawfare, o guerra judicial, que sería su significado en lengua castellana, es una práctica de persecución y destrucción de adversarios o enemigos políticos, empleando como arma a los procesos judiciarios.- La invención de esta práctica persecutoria, gestada en la academia militar estadounidense, es la de perseguir a los opositores mediante mecanismos que no generen la mala prensa que tienen los atentados, asesinatos,desapariciones forzadas, secuestros, torturas, etc. que han sido empleados a lo largo de la historia de la dominación social ejercida por potencias hegemónicas. Parafraseando a Clausewitz, “…es la continuación de la guerra por otros medios…” (...) "El segundo soporte del “lawfare” es valerse del carácter ficcional de los relatos que conforman , o sustentan, los procesos persecutorios judiciales. Un enunciado ficto es aquel que no se corresponde con un hecho real al momento de la producción del enunciado ficto".





El equipo completo que llevará adelante las investigaciones y dará a conocer el resultado en Madrid se conforma por:

|-Presidente Eduardo S. Barcesat

2-Secretaría: Renata Avila

3-William Bourdon

4- Herta DÄubler-Gmlin (comisionada ONU),

5-Baltasar Garzón

6-Gabriel Chamorro

7-Valeska Teixeira

8-Ayo Obe.





Perfil se comunicó con Barcesat para conocer detalles de la iniciativa que también analizará otros casos de la región como el de Rafael Correa.





-¿Por qué un tribunal ético?

- La idea la llevo hace 2 años como una forma de impulsar, dado que no está previsto el lawfare en ninguna doctrina internacional. Yo había intervenido como fiscal en un juicio ético del 200/2001 por responsabilidades de la dictadura y en 2003 en la facultad de Derecho en uno similar por crímenes de delitos económicos, sociales y culturales. Ahí fui juez.





- ¿Qué harán ahora?

-La idea será recoger testimonios, documentación, analizar causas, entrevistar a los detenidos y luego emitir sentencia ética y darla a conocer. La organización tiene su sede en Madrid, está previsto sobre fines de noviembre en Madrid mostrar los resultados.





-¿Ya hay un listado de las personas consideradas víctimas?

-Tenemos una nómina de las personas que serán entrevistadas como victimas: Lula, Correa, Paola Pabón, Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido.





- ¿Entre los acusados estará el juez Claudio Bonadio?

- Si. Se le va a requerir que haga su defensa. Haremos preguntas concretas sobre los casos para que digan como es que se inició una causa con fotocopias de documentación o porque se omitió registrar las declaraciones de los arrepentidos.





- ¿Juzgarán periodistas?

- El periodismo hegemónico será requerido para que preste su declaración porque buena parte transcurrió bajo el relato. Daniel Santoro, Jorge Lanata y Luis Majul, van a querer dar sus razones, supongo. Todo esto no comenzó aquí, sino en Madrid el pasado 24 de noviembre cuando se dio a conocer la iniciativa.





- ¿Cuálquier persona investigada o juzgada puede presentarse como víctima? Pienso en Ricardo Jaime, quien reconoció haber cobrado coimas para abreviar la pena.

-Bueno, no creo que Jaime se presente como victima de lawfare. Puede hacerlo pero de ahí a recoger su testimonio, lo veo difícil. El juzgamiento de los casos lo hacemos los que estamos a cargo de la función, no ellos.





- A De Vido lo condenaron por la Tragedia de Once.

-Nosotros no analizaremos personas, sino causas. Nadie se presentó por esa causa en particular. Nos ajustaremos al análisis de expedientes judiciales.





- El presidente Alberto Fernández evitó hablar de "presos políticos" para referirse a "detenciones arbitrarias". ¿Qué visión tiene usted?

- Yo creo que lo mas genérico que pasa es la guerra judicial. Los casos serán muy bien analizados.





- ¿En base a expedientes y fallos?

- Claro, por ejemplo lo que dijeron Servini y Di Giorgi quienes plantearon en causas conexas a la de Cuadernos que las pruebas no servían para nada y pidieron la nulidad y el sobreseimiento.