FERNÁNDEZ ANUNCIA ENVÍO DE PROYECTO DE LEY PARA DESPENALIZAR EL ABORTO

El presidente electo dijo que, “tan pronto lleguemos” a la Presidencia, “voy a intentar que salga cuanto antes”





Nacionales - Lo dijo en campaña y lo repitió esta última semana durante la presentación de un libro sobre el tema: el presidente electo Alberto Fernández auspicia la aprobación de la despenalización del aborto. Y este domingo dio precisiones sobre el tema.

Consultado puntualmente sobre la ley de legalización del aborto, Fernández anticipó que “voy a intentar que salga cuanto antes”, aunque aclaró que “no depende solo de mí”.





“Yo soy un activista de ponerle fin a la penalización del aborto”, expresó el presidente electo en declaraciones a Página 12 , y anticipó en ese sentido que “va a haber un proyecto de ley mandado por el presidente”, el cual será enviado al Parlamento “tan pronto lleguemos”.





Con todo, aclaró que el tema debe ser encarado en el Parlamento “de otro modo”. A su juicio, “no se puede convertir en un elemento de disputa entre nosotros. Debemos respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo”.





“Y cuando uno despenaliza y legaliza el aborto no lo hace obligatorio”, aclaró Fernández, precisando que “el que sigue teniendo la convicción de que Dios no lo permite, que no lo haga. Y respetémoslo. Y respetemos a los otros”.





En ese sentido llamó a quitarle al tema “esa dosis de pañuelo celeste y pañuelo verde. No tiene que haber dos pañuelos, tenemos un problema”.





El mandatario electo estuvo el jueves pasado en la presentación del libro de Ana Correa “Somos Belén”, y a propósito del mismo, que confesó haber leído “a las corridas”, afirmó que “no es posible que la Argentina siga viviendo esas cosas”. Fernández expresó su deseo de que “el debate no sea una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados, es un problema de salud pública que debemos resolver y que hay que asumirlo así. No podemos seguir condenando a mujeres como le pasó a Belén, que ni siquiera sabía de su embarazo, tuvo un aborto espontáneo y terminó presa 29 meses solamente porque tuvo un aborto espontáneo”.