«YO NO LES DIGO DESDE NINGÚN ATRIL LO QUE TIENEN QUE PENSAR»

Mauricio Macri dijo, en Paraná, que "nuestros abuelos tienen celulares, corazón y fuerza" en irónica respuesta a

Alberto Fernández





Mauricio Macri en Paraná (Captura de video)

Entre Ríos - El presidente Mauricio Macri aseguró este lunes que no le dice a la sociedad "desde ningún atril" lo que tiene que pensar, sino que la "deja vivir con libertad, porque desde ahí se crea", y replicó con sorna e interactuando con la gente a su rival del Frente de Todos, Alberto Fernández, por el tema de los celulares de los jubilados.

Al encabezar una nueva marcha del "Sí se puede" en Paraná (Entre Ríos), Macri dijo que "nuestros abuelos tienen celulares, corazón y fuerza", después del cruce que mantuvo este domingo en el debate con Fernández, según quien los jubilados no poseen celulares porque "no pueden pagarlos"..





En la costanera alta y baja de Paraná se dispusieron vallas, cortes de tránsito, cacheos, control de explosivos y drones y gran cantidad de personal de distintas fuerzas de seguridad ante el acto de Macri.





Con un afónico recibimiento del candidato a senador Alfredo De Angeli, que hizo de locutor, el Presidente hizo pie en la capital de la provincia de Entre Ríos con una nueva marcha del "Sí se puede".





"Los miro y estoy viendo el corazón de la Argentina, ustedes me van a cuidar la espalda. Los miro y veo la fuerza de este país, el verdadero poder de argentina. Ustedes me inspiran, me dan fuerza y les agradezco ese 24 de agosto cuando me dijeron que no estaban solos y ahora yo les digo que ustedes no están solos", dijo Macri arriba del escenario montado en el Monumento Justo José de Urquiza, una de las panorámicas de la ciudad, con el río Paraná de fondo.





"Miren todos los que somos y cada día somos más los que no nos resignamos y creemos en lo que estamos haciendo, nos une querer cuidar nuestra democracia, querer vivir en paz, nuestra honestidad, nos une respetar al otro, el unir y no destruir, nunca bajar los brazos y nos une el no a la impunidad", interpeló el Presidente al público que se conformaba de militantes que llegaron de distintos puntos de la provincia.





Macri no se corrió un ápice de la narrativa proselitista que viene desarrollando en la campaña "Sí se puede", que tiene como hoja de ruta recorrer 30 ciudades en 30 días. "Les quiero decir que no tengamos miedo porque siempre los voy a defender, este es nuestro país y hace cuatro años decidimos jugarnos por el cambio, decir basta a la resignación y dejar de ser parte del problema para ser parte de la solución. Tenemos que estar orgullosos de todas las cosas que hemos logrado cambiar, que son muchas. Pero también tenemos que reconocer que nos faltan muchas más y también soy el primero en saber que no son tiempos fáciles", reconoció.





En otro tramo de su discurso, Macri afirmó que "esta elección se puede dar vuelta" y convocó a que "la energía se transforme en acción y contagie a todo el país". Y agregó: "Tenemos que lograr que esta votación sea histórica. Tenemos que ir todos a votar por el país, a votar por el orgullo de ser argentinos, por nuestras familias, por nuestro futuro, a votar y llevar a nuestros abuelos, acompañarlos a las escuelas, acompañar a todos a cambiar la historia para siempre. También tenemos que hacer valer nuestro voto y por eso tenemos que fiscalizar", suplicó. Los presentes se comprometieron con un "sí se puede".





En esa línea, afirmó que "nuestros abuelos tienen celulares, corazón y fuerza. Todo eso tienen nuestros abuelos". Por otro lado, Macri hizo referencia a la situación económica de la clase media y admitió que "la carga es mucha, especialmente desde abril del año pasado, cuando se combinaron la sequía y la pérdida de crédito para la región, y sé que ese peso mayor ha recaído sobre ustedes".