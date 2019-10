ELECCIONES 2019 / QUÉ ELIGEN LOS ARGENTINOS ESTE 27 DE OCTUBRE

Este domingo se llevarán a cabo los comicios presidenciales entre seis fórmulas que superaron el 1,5% de los votos en

Nacionale s - Este 27 de octubre se elegirá Presidente y vicepresidente entre las seis fórmulas que superaron el 1,5% de los votos válidos en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebraron en agosto.

Además, también se elegirán 130 bancas en Diputados, mientras que en ocho provincias se seleccionarán a representantes para el Senado.





La Cámara alta debe renovar 24 bancas en las elecciones legislativas de este año. Las provincias de Salta, Río Negro, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Tierra del Fuego, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires elegirán tres senadores nacionales para renovar un tercio del Senado.





Al igual que en las PASO, la participación de los comicios es obligatoria para todos los ciudadanos empadronados, estén o no afiliados a un partido político. Están incluidos los jóvenes a partir de los 16 años hasta los mayores de 75, así como también los extranjeros que estén habilitados para votar.





Quienes no voten ese domingo deberán justificarse ante la Justicia electoral. Asimismo, el hecho de no haber sufragado en las PASO no impide hacerlo en las generales.





-6 fórmulas se postulan para el cargo de presidente





-24 senadores y 130 diputados nacionales también serán electos durante la jornada





-4 distritos eligen autoridades, legisladores e intendentes: la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Catamarca y La Rioja.





-33.841.837 argentinos figuran en el padrón nacional y están habilitados para emitir su voto en 10.184 urnas distribuidas en más de 14.500 escuelas en el país.





-45% de los votos válidos o el 40 por ciento pero con una diferencia mayor al 10 por ciento con el segundo debe obtener una fórmula presidencial para imponerse.De no cumplir ese requisito, se realizará una segunda vuelta electoral el 24 de noviembre entre los dos más votados.





-60.000 personas trabajarán en la logística y unas 100 mil en el operativo de seguridad, según datos oficiales.





Voto joven





Los adolescentes de entre 16 y 17 años que votarán este domingo por primera vez en elecciones generales representan el 2,8 por ciento del padrón total y, en algunas provincias, alcanza a un 4 por ciento, según cifras de la Cámara Nacional Electoral.





La promulgación de la ley 26.744 de Ciudadanía Argentina en 2012 abrió la posibilidad a los menores de edad a votar por primera vez.





Si bien el voto adolescente es obligatorio, los nuevos electores no son penalizados en caso de no concurrir a las urnas y están exentos del Registro de Infractores.





Desde las PASO del 11 de agosto, la Dirección Nacional Electoral (DINE) y Unicef vienen impulsando la campaña #YoElijoVotar a través de la página www.yoelijovotar.gob.ar con información sobre cómo y dónde se vota, qué se elige y qué cargos se renuevan, entre otros datos.