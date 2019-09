Lacunza dijo que las nuevas disposiciones económicas

“son incómodas” pero sostuvo que eran necesarias





Hernán Lacunza

Economía - El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se mostró confiado en las nuevas medidas de control cambiario y aseguró que el Gobierno trabaja "para cumplir con el cuidado de los argentinos". Al mismo tiempo, aclaró que se trata de "medidas de emergencia".

Al salir de la reunión de Gabinete en Casa Rosada, el funcionario nacional aseguró que se encuentra "sereno, tranquilo", mientras reiteró que las nuevas medidas tomadas por el Gobierno "son incómodas", y no son las que el oficialismo "desea para la Argentina que todos queremos".





"Son medidas incómodas, no son las que deseamos para la Argentina que todos queremos, pero son medidas de emergencia para evitar males mayores", sostuvo Lacunza durante una conferencia de prensa que brindó en el Salón de los Pueblos Originarios, una vez finalizado el encuentro de los ministros con el jefe de Estado. "No son las medidas que nos hubiera gustado tomar, estamos privilegiando las reservas para asegurar que los depósitos (en dólares) estén respaldados", añadió el funcioanrio.





En este marco, el ministro remarcó que los ahorros "son intocables".





En relación al vínculo con el FMI, Lacunza afirmó que el "diálogo está abierto" con la entidad, a la que le "comunicamos telefónicamente" el contenido de las medidas anunciadas ayer. Afirmó que además hablaron con economistas del oificialismo de la oposición, porque "nadie es el dueño de la verdad (.) hay una elección por delante pero eso no excusa para no poner en riesgo la estabilidad y el bienestar de los argentinos", afirmó, con tono tranquilo.





¿Son las medidas de la oposición? "No fueron consensuadas, pero sí fueron compartidas en un diálogo institucional, pero acá no hay un co-gobierno, sí una relación de respeto, y que después de las PASO representan evidentemente a una porción de la sociedad", dijo Lacunza, en referencia "no sólo al Frente de Todos sino también a otras fuerzas, como Consenso Federal y Despertar, todos los argentinos merecen estar representados en la mesa de discusiones", afirmó.





“No es lo mismo que el 2001”





El secretario de Finanzas, Santiago Bausili, rechazó este lunes las comparaciones de la situación financiera y cambiaria actual con la de 2001, "que están basadas en sensaciones y en la memoria, aunque los números del sistema financiero son completamente diferentes"





"Entramos en una dinámica de profecía autocumplida que es muy importante que rompamos", advirtió.





"Es entendible que para la sociedad en su conjunto sea difícil de entender, pero los que estamos involucrados en el sistema financiero tenemos la responsabilidad de reducir la toma de decisiones en un contexto de pánico", dijo Bausili al hablar ante el 2° Congreso de Agentes de Bolsa.





Explicó que el sistema bancario "aprendió muchas lecciones de la crisis del 2001 y esos principios se mantuvieron en la regulación y en la práctica".





"No hay descalce de monedas como en 2001, cuando la gente depositaba pesos y retiraba dólares, y los bancos le prestaban dólares a entidades que generaban sólo pesos", subrayó.





Añadió que hoy hay "un sistema bancario con los balances totalmente separados, en pesos y en dólares; y los niveles de liquidez son mucho más altos en términos históricos, en particular en dólares, con un nivel de encajes altísimo, con lo cual los dólares que respaldan esos depósitos están todos disponibles".