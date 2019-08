TABARÉ VÁZQUEZ ANUNCIA QUE LE DETECTARON UN NÓDULO EN EL PULMÓN

El presidente uruguayo lo informó en conferencia de prensa

y dijo que “se puede tratar de un proceso maligno”





El presidente Tabaré Vázquez durante la conferencia de prensa en la que anunció que

le detectaron un nódulo que podría ser maligno. (Foto/El País)

Uruguay - El presidente Tabaré Vázquez (79) informó este martes que le detectaron un nódulo en el pulmón derecho, durante una conferencia de prensa que realizó en la Torre Ejecutiva a las 17 horas (hora local).

"En un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno", expresó el presidente.





El mandatario indicó que esta semana se realizará estudios que requerirán uno o dos días de internación. "Tanto los procedimientos diagnósticos como los eventuales tratamientos que tenga que realizar los voy a realizar todos en mi país porque tenemos un cuerpo médico de excelencia y tecnología de primera avanzada, instituciones acordes a lo que se necesita en situaciones como esta", dijo.





Sin embargo Vázquez aseguró: "Me siento perfectamente bien y no he tenido ningún síntoma visible atribuible".





El presidente expresó que se trató de un hallazgo imagenológico en el marco de unos estudios periódicos que se realiza y que, expresó, "es bueno que todos los ciudadanos se hagan".





Previo a la conferencia el presidente tuvo un encuentro con sus ministros en la Torre Ejecutiva en el marco de una reunión informativa.





Reacción de los políticos





El candidato oficialista Daniel Martínez primero se pronunció a través de Twitter en donde expresó: "Codo a codo, junto a todo el Uruguay, sin distinción de banderas, apoyando a la máxima autoridad de nuestro país y personalmente, apoyando al amigo, al consejero y al compañero ¡Fuerza Tabaré!".





Momentos más tarde fue consultado en rueda de prensa donde expresó que habló con su médico personal quien le transmitió tranquilidad. "Tenemos la fe y la esperanza de que salga todo adelante y tengamos Tabaré para rato", opinó.





El candidato blanco Luis Lacalle Pou también se pronunció tanto a través de Twitter como cuando fue consultado en rueda de prensa. En su cuenta oficial indicó: "En esta despojarnos de diferencias políticas. En esta solo apoyo y deseos de seguir adelante peleándola".





En la misma línea mencionó: "Claramente en esta cerca del presidente. Despojarnos de las diferencias políticas. Hay un tema humano, un tema de salud. Y desearle que la luche y la pelee como la ha paleado en otro ámbitos de la vida, que esta vez salga adelante".





El candidato colorado Ernesto Talvi expresó: "El Dr. Tabaré Vázquez es un ejemplo de superación. Esta no será la excepción. Fuerza Presidente. Le deseamos lo mejor", escribió en su cuenta de Twitter.





El candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, le envió un "abrazo cálido" al presidente.





Los expresidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti también hablaron del anuncio realizado por el mandatario en el marco de la presentación del libro "Claudio Paolillo. Periodista".





"Todos les deseamos fervorosamente la mejor suerte y que la ciencia le ayude de mejor modo", expresó Sanguinetti. "Lo que sentimos es un sentimiento profundo de solidaridad y amistad. Hace pocos días lo llamé después del fallecimiento de su señora, simplemente para saludarlo". El exmandatario ya se había expresado a través de Twitter:





Lamentamos la noticia que el Presidente Vázquez hizo pública recientemente y esperamos de corazón que su salud se restablezca muy pronto.





Mujica, por su parte, expresó: "“El tiempo dirá, porque falta un diagnóstico preciso”. Consultado sobre la decisión de comunicarlo a través de una conferencia de prensa dijo: “Hizo lo que tenía que hacer”.





El dirigente del Partido Comunista y ex precandidato del Frente Amplio Oscar Andrade escribió: "Toda la fuerza al compañero Tabaré ante esta situación de salud".





La también exprecandidata frenteamplista, Carolina Cosse, se sumó a los saludos: "Toda la Fuerza a nuestro Presidente, compañero Tabaré Vázquez", escribió en Twitter.





Los exprecandidatos blancos Juan Sartori y Jorge Larrañaga también hicieron uso de su cuenta de Twitter para hacerle llegar sus saludos al mandatario.





Por su parte, la senadora Ivonne Passada le envió "energía positiva" para este momento. "Vamos que vamos, compañeró", señaló.





También escribió en su cuenta de Twitter la candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Graciela Villar. "¡Fuerza Presidente! Contás con todo nuestro cariño y apoyo", expresó.





A los saludos también se sumó el senador Pedro Bordaberry: "Toda mi solidaridad y mis rezos con el Presidente de la Republica Dr Tabare Vázquez", escribió.





