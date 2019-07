«QUIERO DEBATIR CON MACRI Y ESPERO QUE ESTA VEZ NO MIENTA»

Alberto Fernández dijo que la campaña del oficialismo “está guionada y no hay respuestas” desde el Gobierno nacional





Alberto Fernández, junto al gobernador elector de Santa Fe, Omar Perotti, durante

la conferencia de prensa en esa provincia. (Foto/FM Sol)

Santa Fe - En una de sus últimas actividades en la provincia de Santa Fe, en la que está desde ayer como parte de su campaña, el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández desafió a Mauricio Macri a debatir, aunque lo hizo con una condición. "Espero que esta vez no mienta", agitó.

Fernández dio una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Fe acompañado por el gobernador electo de la provincia, el peronista Omar Perotti, que también estuvo con él ayer en sus recorridas por las ciudades de Reconquista y Rafaela, de la que el hoy senador nacional es oriundo.





"Debatiremos, con todo gusto. Me encantaría debatir con Macri. Eso sí: espero que esta vez no mienta", aseguró Fernández ante la pregunta de una de las periodistas presentes en la conferencia.





Cuando quisieron saber si ya tenía alguna pregunta preparada para el Presidente, fue lapidario. "No tengo preguntas porque Macri no las contesta. La campaña está guionada y no hay respuestas. Hay 4 millones de nuevos pobres y el discurso del Gobierno es que los chicos pueden andar con zapatillas blancas por las rutas. No entiendo nada", fustigó. Enseguida, sin embargo, volvió a la consulta original. "Pero debatiremos, claro. Me es grato debatir", cerró.





Debates obligatorios





Aunque ya hubo debates para las elecciones presidenciales de 2015, -Fernández se refirió de hecho a los que entonces protagonizaron Macri y Daniel Scioli-, este año será la primera vez que se los organicen a partir de lo que dispone la ley que el Congreso sancionó a fines de 2016.





Este año habrá, en principio, dos debates. El primero será el 13 de octubre, 15 días antes de las elecciones generales del 27 de octubre, en la Universidad Nacional del Litoral. El segundo será el 20 de octubre, una semana antes del comicio. Si hubiera ballottage, se sumará un tercer debate el domingo 17 de noviembre, cuando falten siete días para la segunda vuelta.





La ley 27.337 establece que el debate presidencial es obligatorio y tiene como objetivo "dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas".