«DESEO SER UN AMIGO DE CÓRDOBA»

Alberto Fernández se reunió con Juan Schiaretti y dijo que

no formó parte “del gobierno de Cristina”, al referirse a “desinteligencias” con los cordobeses.





El gobernador Juan Schiaretti recibió en su despacho al precandidato kirchnerista

Alberto Fernández quien pidió "perdón" a los cordobeses. (Foto/Gobierno de Córdoba)

Córdoba - El gobernador Juan Schiaretti recibió este miércoles en el Centro Cívico al precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien recordó ante la prensa que no fue parte del gobierno de su compañera de fórmula Cristina Fernández de Kirchner.

El exjefe de Gabinete contó que le expresó Schiaretti su "deseo de ser un amigo de Córdoba".





"Le tengo un enorme respeto a los cordobeses. He tenido muchos amigos cordobeses, he militado muchos años con José Manuel. No entiendo cómo quedé yo enfrentado a los cordobeses. Quiero que demos vuelta la página", manifestó y continuó: "Cuando me preguntaron si les pediría perdón a los cordobeses, en realidad me puse a pensar qué les hice yo. Si algo hice que les dolió, obviamente. No tengo problema, no soy necio".





El precandidato insistió: "Me doy cuenta que en el Gobierno de Cristina (Fernández), yo no era parte y además siempre tuve posiciones críticas. Hubo una desinteligencia con Córdoba y no quiero más desinteligencias con esta provincia".





Apuntó que "Córdoba es una provincia muy importante como para que alguien que quiera gobernar la Argentina, la descuide".





"Quiero que los cordobeses me acompañen y ayuden", completó.





El Gobierno de Córdoba, por su parte, informó a través de un comunicado que se trató de "un encuentro cordial, en el que dialogaron sobre temas de interés nacional y la necesidad de que, más allá de quien resulte electo presidente, la Nación mantenga con las provincias una relación correcta y madura, basada en el respeto a la institucionalidad".





Alberto Fernández destacó que ambos trabajan en función del mismo objetivo: "Hablamos de la necesidad de construir juntos. Tenemos una visión parecida de lo que nos pasa y bastante parecida de lo que debemos hacer".





"Para mí volver a Córdoba y reencontrarme con 'El Gringo' es lindo, más que grato", añadió.





El mandatario cordobés había aclarado antes de la reunión: "Yo dije que a todos los candidatos a presidente o vicepresidente que me solicitaran una reunión, se las iba a conceder. Tenemos una reunión en el Centro Cívico. Es lo que corresponde en el funcionamiento democrático y es lo que siempre hemos dicho: somos gente de diálogo con todas las fuerzas políticas y dije claramente que, si alguien me solicitaba hablar conmigo, lo íbamos a recibir".





"Ya recibimos a Pichetto y ahora a Alberto Fernández; si otro nos pide, se lo vamos a otorgar porque el diálogo es importante. Se puede pensar diferente en democracia. Lo más importante es que defendamos la democracia", agregó.