MULTITUDINARIA MARCHA POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Fue multitudinaria la marcha realizada por el Día de la Mujer, donde se dio a conocer

un documento contra la violencia de género. (Foto/La Nación)

- Más de 300.000 mujeres marcharon este viernes desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo para participar del acto central del tercer Paro Internacional de Mujeres donde también pidieron medidas contra los despidos y los aumentos de tarifas.Desde el palco, en la lectura del documento, las organizadoras expresaron: "estamos de pie haciendo un Paro General Internacional y Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No Binaries, Gordes e Intersex de la clase trabajadora; ocupades, desocupades, precarizades, piqueteres y de la economía popular, visibilizando especialmente a las mujeres indígenas, originarias, afroargentinas y negras en pos de empezar a saldar la deuda histórica para con ellas"."Paramos porque organizades decimos bien fuerte: Basta de violencia machista en todos los ámbitos, basta de trata, basta de femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio. Paramos porque el ajuste de Macri y les gobernadores pauperiza nuestras vidas, y el presupuesto del FMI votado por el Congreso dice que nuestras vidas valen menos que un boleto de colectivo", consideraron.Y agregaron: "Denunciamos a las direcciones de las centrales sindicales -CGT y CTAs- por darle la espalda a nuestro movimiento al no llamar al paro por el 8M y exigimos, una vez más, un paro general efectivo por nuestras reivindicaciones"."Paramos porque todes somos trabajadoras y trabajadores; somos la clase contra la que va el capitalismo en el mundo, el neoliberalismo en nuestra región y el macrismo en nuestro país, mediante el avance de la derecha y el imperialismo en toda nuestra América Latina", agregaron.Antes de eso, grupos de niñas y adolescentes con los pañuelos verdes que reivindican la campaña por la legalización del aborto, marcharon junto a mujeres que portaban el pañuelo violeta que rechaza la violencia machista y otras que, con los pañuelos naranjas, reclamaron la separación de la Iglesia y el Estado.Muchas de esas mujeres también llevaban pancartas en las que reclamaban por los derechos de las niñas víctimas de violaciones que quedaron embarazadas y no pudieron acceder a la interrupción legal del embarazo.