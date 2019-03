«LOS CAMBIOS PROFUNDOS REQUIEREN PACIENCIA»

Mauricio Macri reconoció que la pobreza volvió a crecer,

pero destacó que “hemos salido del pantano donde

Nacionales - El presidente de la Nación, Mauricio Macri, hizo referencia en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias a que “cambiar en serio implica atravesar dificultades”, y reconoció los problemas graves que vivió la economía en 2018.

En su discurso el presidente recordó que en 2015 dijo que “a la Argentina la íbamos a sacar adelante entre todos”, y que se había decidido “dejar de patear los problemas para adelante para afrontar la realidad de frente”.

“No hablo solo de la herencia recibida, sino de algo más profundo, todos entendimos las consecuencias de no cambiar, de no enfrentar los problemas de fondo”, señaló, asegurando que “cambiar en serio implica atravesar dificultades”.

Admitió que muchos pueden advertirle que están peor que el año pasado, y que no faltarán quienes le recuerden que el año pasado había señalado erróneamente que “lo peor ya pasó”. “Y tienen razón –admitió-. Pero también les quiero decir que lo que estamos logrando los argentinos es enorme, enorme; porque estamos haciendo crujir estructuras viejas y oxidadas, muy arraigadas que seguían beneficiando a los de siempre”.

“Lo que estamos haciendo no tiene vuelta atrás”, aseguró, remarcando que “ya no creemos en las soluciones mágicas, porque sabemos que las transformaciones profundas llevan tiempo”.

Macri remarcó además que “hoy podemos decir que la Argentina está hoy mejor parada que en 2015. Mejor no significa que estamos donde queremos estar, sino que hemos salido del pantano donde estábamos”.

“Que sea difícil y lleve más tiempo no quiere decir que sea imposible”, agregó.

“Los argentinos estamos haciendo cambios profundos para no volver atrás nunca más”, señaló en otro párrafo, para agregar luego que “estamos resolviendo problemas que no son coyunturales, sino estructurales”. Advirtió que, si no se hubiesen tomado decisiones como las adoptadas por su gobierno, “la economía hubiese colapsado”.