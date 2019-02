Un hombre clave de Macri se prepara para volver

¿Se puede pasar de un capitalismo perverso a un capitalismo consciente en los mercados emergentes atravesados por una trama económica mafiosa?, es la pregunta que lanza elde Quintana frente a Macri, que parece más preocupado por variables más básicas: que no se dispare el dólar, abrir la economía, aspirar al superávit fiscal, achicar el déficit, abrir la economía. El ex hombre fuerte del gabinete elabora anotaciones más sofisticación: es innegable que el capitalismo -o la sociedad materialista industrialista, como él la llama- ha sido el gran generador de riqueza y bienestar del mundo contemporáneo, mejorando todos los indicadores (incluida la expectativa de vida). Sin embargo, contabiliza tres asignaturas pendientes: no logró achicar la brecha entre ricos y pobres, promovió un agotamiento de los recursos naturales y no pudo correlacionar el paradigma de la acumulación con el de la felicidad. Pasado en limpio: satisfechas las necesidades básicas, acumular más bienes no nos hace necesariamente más felices. Bienestar no es igual a felicidad.